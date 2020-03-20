Человек касается лица примерно 16 раз в час: как отучить себя, чтобы не подхватить коронавирус

Люди касаются своих лиц бесчисленное количество раз каждый день. Зуд в носу, усталые глаза, вытирание рта тыльной стороной ладони - все это мы делаем, не задумываясь. Однако прикосновение к лицу может значительно увеличить риск заражения вирусами гриппа или простуды, но особенно новым коронавирусом, которым в Украине уже заразились 26 человек.

Ваш рот и глаза - это области, где вирусы могут проникнуть в организм наиболее легко, и все, что вам нужно, это прикоснуться к ним пальцем, уже несущим инфекцию, пишет Healthline.

В одном исследовании 2008 года каждый из 10 человек наблюдался в офисе в течение 3 часов. Исследователи обнаружили, что каждый касались своего лица в среднем 16 раз в час.

В другом исследовании, проведенном в 2015 году, наблюдали 26 студентов-медиков в австралийском университете, которые обнаружили, что они касались их лица 23 раза в час. Почти половина касаний лица затрагивала рот, нос или глаза, которые являются самыми легкими путями проникновения вирусов и бактерий в наши тела.

Было обнаружено, что даже медицинские работники, которые должны понимать это лучше, касались их лиц в среднем 19 раз за 2 часа, будучи непоследовательными в отношении соблюдения надлежащей гигиены рук.

Мытье рук является ключевым

Таким образом, мы принимаем меры предосторожности, такие как частое мытье нашего HandsTrusted Source и не менее 20 секунд. Но это может помочь, только если мы не будем прикасаться к нашим лицам, так как невозможно узнать, когда вы подобрали маленького и потенциально смертельно опасного "пассажира".

Однако мы так часто касаемся наших лиц, что вероятность повторного загрязнения наших рук между мытьем чрезвычайно высока. Все, что вам нужно, это прикоснуться к дверной ручке или подобной поверхности, и вы снова рискуете заразиться.

Новое кольцо, украшения или даже резинка вокруг запястья могут служить напоминанием для повышения осознания рук и, в идеале, помнить, чтобы не трогать лицо. Однако что-то должно быть другим, чтобы поощрять "другое", неавтоматическое поведение.

Это привычка, которую ты можешь сломать

Клинический психолог Захари Сикора в Northwestern Medicine Huntley Hospital в Хантли, Иллинойс, предложил следующие советы, чтобы не касаться вашего лица во время вспышки коронавируса.

"Помните о своем намерении держать руки подальше от лица. Небольшая пауза может помочь вам лучше понять, что вы делаете своими руками", - сказал он.

Он добавил, что это также помогает размещать напоминания, такие как заметки, у вас дома или в офисе, чтобы вы могли их видеть и помнить, что хотите уберечь руки от лица.

"Держите руки занятыми. Если вы дома смотрите телевизор, попробуйте сложить белье, перебрать почту или держать что-то в руках", - объяснил Сикора, добавив, что подойдет даже салфетка, если она напоминает вам держать руки подальше от лица.

Он также порекомендовал использовать дезинфицирующее средство для рук с ароматом или мыло для рук, чтобы напоминать себе о том, что нужно держать руки подальше от лица. Запах привлечет ваше внимание к расположению ваших рук.

Если вы на собрании или сидите в классе, он рекомендовал сложить пальцы и положить их на колени.

Наконец, если вы знаете, что обычно прикасаетесь к своему лицу, Сикора сказал, что ношение перчаток может быть эффективным напоминанием о вашей физической форме.

"Вы можете носить перчатки, когда вы находитесь на публике и, скорее всего, подвергаетесь воздействию касания поверхностей, на которых есть вирус", - сказал Сикора. "Тогда убери их, когда доберешься до места назначения. Это может быть необычно, но ношение перчаток дома также может помочь вам избавиться от привычки касаться лица".

Ваши глаза, нос и рот - самые простые пути проникновения в организм вируса, такого как SARS-CoV-2.

Все, что вам нужно, это прикоснуться к этим областям руками после того, как вы столкнулись с болезнью на поверхности, к которой вы прикоснулись.

Независимо от того, как часто вы моете руки, этого недостаточно, чтобы предотвратить заражение вашей системы.

Лучшая профилактическая мера - избегать как можно больше касания лица.

Эксперты говорят, что использование некоторых простых методов поможет вам избавиться от этой привычки. Это включает в себя использование ароматизированного мыла или дезинфицирующего средства для рук, чтобы повысить осведомленность о том, где находятся ваши руки, и держать руки на коленях во время собраний.

Напомним, в мире по данным на 20 марта коронавирусом заразились больше 234 030 человек.

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