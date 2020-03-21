Комаровський розповів, як "не обмінюватися коронавірусами" і що треба мати під рукою

Зокрема, відомий педіатр Євген Комаровський акцентує увагу на тому, що на прогулянку з дітьми краще йти в парк, ліс, уникати дитячих майданчиків, а також ліфтів, не торкатися ні до чого руками й користуватися антисептиками. Про це він розповів у своєму блозі.

У разі, якщо закон зобов'язує дотримуватися карантину вдома, лікар рекомендує часто провітрювати приміщення, зволожувати повітря і стежити за вологістю в кімнаті з допомогою гідрометра.

"Норми температури – максимум 22, ідеальна 18-20, вологість повітря від 40 до 60%", – розповідає Комаровський.

Комаровський також наполегливо рекомендує у разі нездужання або будь-яких ознаках ГРВІ залишатися вдома, а не йти в лікарню і "обмінюватися там коронавірусами".

У зв'язку з цим лікар розповів про користь приладу пульсоксиметра, який аналізує колір крові і може показати, наскільки вона насичена киснем.

За його словами, в нормі відсоток насичення киснем має бути вище 95%. Якщо нижче 93%, людині скоріше за все потрібна консультація лікаря, а якщо нижче 92% – вже слід дихати киснем.

Комаровський зазначив, що за допомогою цього приладу можна швидко визначити, чи достатньо організму кисню чи ні. І в разі нестачі, потрібно викликати швидку. Лікар порадив мати пульсоксиметр хоч один на під'їзд.

Як захиститися від коронавірусу:

уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція – 1,5 метра;

не торкатися до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляти продукти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю, яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно звернутися до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів про різновиди коронавірусу і про те, як він поширюється, а також про те, скільки живе коронавірус Covid-19 на різних поверхнях.