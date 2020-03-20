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20 марта 2020, пятница, 08:15 2489 Инфографика
Общество 2020-03-20T08:15:59+02:00
Українські Новини
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях

До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, советы по коронавирусу, как защититься от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция, которой заразились уже 26 человек в Украине, может держаться на разных поверхностях до пяти дней. Такую инфографику опубликовал известный украинский педиатр Евгений Комаровский в своем аккаунте в Instagram.

Так, согласно данным, инфекция может держаться дольше всего на пластике и бумаге - до 5 дней. Также она может держаться до 4 дней на дереве и стекле.

А на алюминиевых поверхностях коронавирус "выживает" от двух до восьми часов, на хирургических перчатках он "задерживается" до 8 часов, на стали - до 48 часов.

Живучесть коронавируса. Инфографика: Инстаграм/Доктор КомаровскийЖивучесть коронавируса. Инфографика: Инстаграм/Доктор Комаровский

Чтобы защитить себя:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, США одобрили использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса.

Также в Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина.

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