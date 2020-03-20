До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях

Коронавирусная инфекция, которой заразились уже 26 человек в Украине, может держаться на разных поверхностях до пяти дней. Такую инфографику опубликовал известный украинский педиатр Евгений Комаровский в своем аккаунте в Instagram.

Так, согласно данным, инфекция может держаться дольше всего на пластике и бумаге - до 5 дней. Также она может держаться до 4 дней на дереве и стекле.

А на алюминиевых поверхностях коронавирус "выживает" от двух до восьми часов, на хирургических перчатках он "задерживается" до 8 часов, на стали - до 48 часов.

Живучесть коронавируса. Инфографика: Инстаграм/Доктор Комаровский

Чтобы защитить себя:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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