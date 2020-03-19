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19 марта 2020, четверг, 21:13 140
Европа 2020-03-19T21:15:09+02:00
Українські Новини
В Италии смертность от коронавируса в 8 раз выше, чем в Китае

В Италии смертность от коронавируса в 8 раз выше, чем в Китае

Таня Войтюк
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Коронавирус в Италии. Фото: ТСН
Коронавирус в Италии. Фото: ТСН

В то время как в Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек, смертность от вируса в эпицентре вспышки коронавируса - китайском Ухане, составляла всего 1,4%, а в Италии сейчас этот показатель равен 8,3%.

Об этом говорится в научной статье в журнале Nature Medicine.

Показатель в несколько раз отличается от остального мира в большую сторону. По недавней информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 оказался смертельным в 3,4% случаях, а отличие от первоначальных 1,4%.

На данный момент в мире зафиксировано почти 230 тыс. случаев заражения COVID-19. Почти треть из них припадает на Китай - около 82 тыс. заражений. Смертельных случаев в КНР - 3,2 тысяч.

В то же время в Италии при вдвое меньшем количестве зараженных (41 035 человек) смертей больше, чем в материковом Китае - 3405 погибших.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области.

Тем временем в Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина.

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