В Италии смертность от коронавируса в 8 раз выше, чем в Китае

В то время как в Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек, смертность от вируса в эпицентре вспышки коронавируса - китайском Ухане, составляла всего 1,4%, а в Италии сейчас этот показатель равен 8,3%. Об этом говорится в научной статье в журнале Nature Medicine. Показатель в несколько раз отличается от остального мира в большую сторону. По недавней информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 оказался смертельным в 3,4% случаях, а отличие от первоначальных 1,4%. На данный момент в мире зафиксировано почти 230 тыс. случаев заражения COVID-19. Почти треть из них припадает на Китай - около 82 тыс. заражений. Смертельных случаев в КНР - 3,2 тысяч. В то же время в Италии при вдвое меньшем количестве зараженных (41 035 человек) смертей больше, чем в материковом Китае - 3405 погибших. Как сообщали Українські Новини, Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области. Тем временем в Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина.