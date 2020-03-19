В Италии смертность от коронавируса в 8 раз выше, чем в Китае

Об этом говорится в научной статье в журнале Nature Medicine.

Показатель в несколько раз отличается от остального мира в большую сторону. По недавней информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 оказался смертельным в 3,4% случаях, а отличие от первоначальных 1,4%.

На данный момент в мире зафиксировано почти 230 тыс. случаев заражения COVID-19. Почти треть из них припадает на Китай - около 82 тыс. заражений. Смертельных случаев в КНР - 3,2 тысяч.

В то же время в Италии при вдвое меньшем количестве зараженных (41 035 человек) смертей больше, чем в материковом Китае - 3405 погибших.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области.

Тем временем в Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина.