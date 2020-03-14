Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии

Известный врач Евгений Комаровский ответил на вопросы о смертельном коронавирусе и защите от него. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский, отвечая на вопросы об опасном вирусе COVID-19 и мерах профилактики от заболевания.

По словам педиатра, есть две разновидности коронавируса, которые отличаются друг от друга по своей силе и тяжести болезни.

"Подвид, который вызывает более тяжелую болезнь, составляет около 70%, а легкую - около 30%. Но все время отмечается динамика в сторону уменьшения от более ядовитого и увеличения в сторону более легкого вируса", - рассказал Комаровский.

Коронавирус в Украине может сохраняться в воздухе в помещениях только непродолжительное время, но на предметах - особенно металлических поверхностях или дверных ручках в домах - инфекция способна держаться до 10 часов минимум.

Медик обратил внимание, что существует две разновидности вируса, которые отличаются друг от друга по своей силе и тяжести болезни.

"На сегодня подвид, который вызывает более тяжелую болезнь, составляет около 70%, а легкую - около 30%. Но все время отмечается динамика в сторону уменьшения от более ядовитого и увеличения в сторону более легкого вируса", - заявил он.

По словам доктора высшей категории, это связано с тем, что люди с тяжелой формой болезни лежат и мало с кем контактируют, а больные с легкой формой активно вирус распространяют.

"Поэтому чаще от человека к человеку переходит более легкий вирус", - отметил Комаровский.

Доктор рассказал, что вирусные частицы в воздухе - например, в лифте многоквартирного дома - оседают в течение нескольких минут.

"Еще раз обращаю внимание! Да, на кнопке этого лифта, на дверной ручке может быть вирус... Но что нужно сделать, чтобы произошло заражение? Вы рукой нажимаете на кнопку или беретесь за ручку (кстати, на кнопку можно нажимать и локтем или кулаком), а потом эту руку засунуть в глаз, нос или рот, почесать и так далее", - говорит Комаровский.

В этом контексте врач подчеркнул большую важность личной гигиены - мытья рук.

"Минимум 20 секунд контакта рук с мыльной водой. Все!" - подчеркнул Комаровский.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов заболевания.

Также Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.