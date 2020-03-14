подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
14 марта 2020, суббота, 08:00 474
Общество 2020-03-14T08:00:01+02:00
Українські Новини
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии

Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии

Ольга Фандорина
Коронавирус, Евгений Комаровский, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе

Известный врач Евгений Комаровский ответил на вопросы о смертельном коронавирусе и защите от него. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский, отвечая на вопросы об опасном вирусе COVID-19 и мерах профилактики от заболевания.

По словам педиатра, есть две разновидности коронавируса, которые отличаются друг от друга по своей силе и тяжести болезни.

"Подвид, который вызывает более тяжелую болезнь, составляет около 70%, а легкую - около 30%. Но все время отмечается динамика в сторону уменьшения от более ядовитого и увеличения в сторону более легкого вируса", - рассказал Комаровский.

Коронавирус в Украине может сохраняться в воздухе в помещениях только непродолжительное время, но на предметах - особенно металлических поверхностях или дверных ручках в домах - инфекция способна держаться до 10 часов минимум. 

Медик обратил внимание, что существует две разновидности вируса, которые отличаются друг от друга по своей силе и тяжести болезни.

"На сегодня подвид, который вызывает более тяжелую болезнь, составляет около 70%, а легкую - около 30%. Но все время отмечается динамика в сторону уменьшения от более ядовитого и увеличения в сторону более легкого вируса", - заявил он.

По словам доктора высшей категории, это связано с тем, что люди с тяжелой формой болезни лежат и мало с кем контактируют, а больные с легкой формой активно вирус распространяют.

"Поэтому чаще от человека к человеку переходит более легкий вирус", - отметил Комаровский.

Доктор рассказал, что вирусные частицы в воздухе - например, в лифте многоквартирного дома - оседают в течение нескольких минут.

"Еще раз обращаю внимание! Да, на кнопке этого лифта, на дверной ручке может быть вирус... Но что нужно сделать, чтобы произошло заражение? Вы рукой нажимаете на кнопку или беретесь за ручку (кстати, на кнопку можно нажимать и локтем или кулаком), а потом эту руку засунуть в глаз, нос или рот, почесать и так далее", - говорит Комаровский.

В этом контексте врач подчеркнул большую важность личной гигиены - мытья рук.

"Минимум 20 секунд контакта рук с мыльной водой. Все!" - подчеркнул Комаровский.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов заболевания.

Также Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.

Больше новостей о: Коронавирус Евгений Комаровский коронавирус в Украине коронавирус в Европе

Украина эвакуирует украинцев из Италии и Словении,...
Евгений Комаровский: не прививать детей не боимся,...
Не будем ждать официальной сотни или тысячи больны...
Польша закрывает границы и вводит жесткие запреты ...
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта
Украина эвакуирует украинцев из Италии и Словении, - Зеленский
Новости
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Онлайн-трансляции богослужений и дистанция в 1,5 м. Минздрав дал рекомендации для религиозных организаций 07:40
В ПФУ рассказали, какими услугами могут воспользоваться пенсионеры не выходя из дома 07:20
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
больше новостей
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
Украина закрывает границы: что это означает 17:32
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
больше новостей
Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра 14:05
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев" 18:15
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
больше новостей
Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok