Какие препараты возможно могут помочь вылечиться от коронавируса

В связи с развитием коронавирусной пандемии, многие ученые и эксперты в разных областях медицины начали интенсивно исследовать вирус COVID-19 с целью найти вакцину. Так, первую вакцину начали тестировать в Китае, США, Германии и Италии. О том, какие лекарства и препараты были протестированы и вероятнее всего, могут излечить от коронавируса, рассказали в healthline.

Ремдесивир

Ремдесивир - экспериментальный противовирусный препарат широкого спектра действия, первоначально разработанный для борьбы с лихорадкой "Эбола".

Лечение данным препаратом еще не одобрено на людях, но два клинических испытания были проведены в Китае. Одно испытание было недавно одобрено FDA в Соединенных Штатах.

Хлорохин

Хлорохин - это препарат, который используется для борьбы с малярией и аутоиммунными заболеваниями. Он используется более 70 лет в качестве доверенного источника и считается безопасным.

Исследователи обнаружили, что этот препарат эффективен в борьбе с вирусом SARS-CoV-2 в исследованиях, проведенных в пробирках.

По крайней мере 10 клинических испытаний в настоящее время рассматривают потенциальное использование хлорохина в качестве варианта для борьбы с новым коронавирусом.

Лопинавир и ритонавир

Лопинавир и ритонавир продаются под названием "Калетра" и предназначены для лечения ВИЧ.

В Южной Корее 54-летнему мужчине дали комбинацию этих двух лекарств, и у него был значительный уровень снижения уровня коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), применение Калетры в сочетании с другими лекарственными средствами может принести пользу.

APN01

Скоро в Китае начнется клиническое испытание, чтобы изучить потенциал препарата APN01 для борьбы с новым коронавирусом.

Ученые, которые впервые разработали APN01 в начале 2000-х годов, обнаружили, что определенный белок, называемый ACE2, участвует в инфекциях SARS. Этот белок также помог защитить легкие от травм из-за дыхательной недостаточности.

Из недавних исследований выяснилось, что коронавирус 2019 года, как и SARS, также использует белок ACE2 для заражения клеток у людей.

В исследовании на двух группах будет изучено влияние препарата на 24 пациента в течение 1 недели. Половина участников испытания получит препарат APN01, а другая половина получит плацебо. Если результаты будут обнадеживающими, будут проведены более крупные клинические испытания.

Фавилавир

Китай одобрил использование противовирусного препарата фавилавир для лечения симптомов COVID-19. Препарат изначально разрабатывался для лечения воспалений в носу и горле. Хотя результаты исследования еще не были опубликованы, препарат, как утверждается, доказал свою эффективность в лечении симптомов COVID-19 в клиническом исследовании на 70 человек.

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