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20 марта 2020, пятница, 20:11 67
Жизнь 2020-03-20T20:13:58+02:00
Українські Новини
Какие препараты возможно могут помочь вылечиться от коронавируса

Какие препараты возможно могут помочь вылечиться от коронавируса

Елизавета Кесельман
Лекарства, Вакцина, Коронавирус, вакцина от коронавируса, Препараты от коронавируса
Вакцинация. Фото: Минздрав
Вакцинация. Фото: Минздрав

В связи с развитием коронавирусной пандемии, многие ученые и эксперты в разных областях медицины начали интенсивно исследовать вирус COVID-19 с целью найти вакцину. Так, первую вакцину начали тестировать в Китае, США, Германии и Италии. О том, какие лекарства и препараты были протестированы и вероятнее всего, могут излечить от коронавируса, рассказали в healthline.

Ремдесивир

Ремдесивир - экспериментальный противовирусный препарат широкого спектра действия, первоначально разработанный для борьбы с лихорадкой "Эбола".

Лечение данным препаратом еще не одобрено на людях, но два клинических испытания были проведены в Китае. Одно испытание было недавно одобрено FDA в Соединенных Штатах.

Хлорохин

Хлорохин - это препарат, который используется для борьбы с малярией и аутоиммунными заболеваниями. Он используется более 70 лет в качестве доверенного источника и считается безопасным.

Исследователи обнаружили, что этот препарат эффективен в борьбе с вирусом SARS-CoV-2 в исследованиях, проведенных в пробирках.

По крайней мере 10 клинических испытаний в настоящее время рассматривают потенциальное использование хлорохина в качестве варианта для борьбы с новым коронавирусом.

Лопинавир и ритонавир

Лопинавир и ритонавир продаются под названием "Калетра" и предназначены для лечения ВИЧ.

В Южной Корее 54-летнему мужчине дали комбинацию этих двух лекарств, и у него был значительный уровень снижения уровня коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), применение Калетры в сочетании с другими лекарственными средствами может принести пользу.

APN01

Скоро в Китае начнется клиническое испытание, чтобы изучить потенциал препарата APN01 для борьбы с новым коронавирусом.

Ученые, которые впервые разработали APN01 в начале 2000-х годов, обнаружили, что определенный белок, называемый ACE2, участвует в инфекциях SARS. Этот белок также помог защитить легкие от травм из-за дыхательной недостаточности.

Из недавних исследований выяснилось, что коронавирус 2019 года, как и SARS, также использует белок ACE2 для заражения клеток у людей.

В исследовании на двух группах будет изучено влияние препарата на 24 пациента в течение 1 недели. Половина участников испытания получит препарат APN01, а другая половина получит плацебо. Если результаты будут обнадеживающими, будут проведены более крупные клинические испытания.

Фавилавир

Китай одобрил использование противовирусного препарата фавилавир для лечения симптомов COVID-19. Препарат изначально разрабатывался для лечения воспалений в носу и горле. Хотя результаты исследования еще не были опубликованы, препарат, как утверждается, доказал свою эффективность в лечении симптомов COVID-19 в клиническом исследовании на 70 человек.

Ранее мы рассказали о том, как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса.

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