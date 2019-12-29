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29 декабря 2019, воскресенье, 12:48 385 Обновляется
Политика 2019-12-29T12:48:22+02:00
Українські Новини
Из плена освобождены первые 23 украинца: онлайн-трансляция

Из плена освобождены первые 23 украинца: онлайн-трансляция

Надежда Комендантова
обмен пленными, Онлайн-трансляция

На контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области начался обмен пленными с Россией. На месте обмена находятся автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК), автобусы с пленными как от украинской стороны, так и с номерами так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Также на месте обмена находится советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса артист Сергей Сивохо.

Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.

12.42 Денисова сообщила, в частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.

12.31 Мехти Логунов на обмене.

Фото: СтранаФото: Страна

12.24. Первые 23 украинца были освобождены из плена. После обмена их повезут в Краматорск, а потом в Борисполь. 

Скриншот видео.Скриншот видео.

12:18 В "ДНР" сообщили, что закончили верификацию пленных, которых отдают Украине.

12.14. Адвокат экс-беркутовцев заявил, что его подзащитных уже вывезли из Лукьяновского СИЗО.

11:58 Первую партию украинских пленых — 25 человек — вывели из автобусов и провели в специальную палатку, где прошла верификация их личностей. "Все согласны переехать на территорию Украины?" — спросила их после сверки фамилий представитель оккупационных "властей" ОРДЛО. "Да!" — в один голос ответили украинские узники.

Скриншот стрима.Скриншот стрима.

11.42 Людмила Денисова сообщила, что по предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 украинцев, но количество лиц еще может меняться. 

11.44 Противники включения экс-беркутовцев в список на обмен пленными с Россией продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО в Киеве.

11.16 Reuters опубликовал фото с КПВВ "Майорское", где начался обмен.

11.13 Офис Президента опубликовал фото с обмена пленными. 

Обмен пленными. Фото: ОПОбмен пленными. Фото: ОП

Как сообщали Українськi Новини, силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское 29 декабря "по техническим причинам". Вчера 28 декабря в Ивано-Франковской области Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает проведение обмена пленными С "ДНР" и "ЛНР" в формате "всех-на-всех" 29 декабря. Обмен пленными пройдет в "серой зоне" на Донбассе. Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

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