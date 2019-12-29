Из плена освобождены первые 23 украинца: онлайн-трансляция

На контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области начался обмен пленными с Россией. На месте обмена находятся автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК), автобусы с пленными как от украинской стороны, так и с номерами так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Также на месте обмена находится советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса артист Сергей Сивохо.

Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.

12.42 Денисова сообщила, в частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.

12.31 Мехти Логунов на обмене.

Фото: Страна

12.24. Первые 23 украинца были освобождены из плена. После обмена их повезут в Краматорск, а потом в Борисполь.

Скриншот видео.

12:18 В "ДНР" сообщили, что закончили верификацию пленных, которых отдают Украине.

12.14. Адвокат экс-беркутовцев заявил, что его подзащитных уже вывезли из Лукьяновского СИЗО.

11:58 Первую партию украинских пленых — 25 человек — вывели из автобусов и провели в специальную палатку, где прошла верификация их личностей. "Все согласны переехать на территорию Украины?" — спросила их после сверки фамилий представитель оккупационных "властей" ОРДЛО. "Да!" — в один голос ответили украинские узники.

Скриншот стрима.

11.42 Людмила Денисова сообщила, что по предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 украинцев, но количество лиц еще может меняться.

11.44 Противники включения экс-беркутовцев в список на обмен пленными с Россией продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО в Киеве.

11.16 Reuters опубликовал фото с КПВВ "Майорское", где начался обмен.

11.13 Офис Президента опубликовал фото с обмена пленными.

Обмен пленными. Фото: ОП

Как сообщали Українськi Новини, силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское 29 декабря "по техническим причинам". Вчера 28 декабря в Ивано-Франковской области Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает проведение обмена пленными С "ДНР" и "ЛНР" в формате "всех-на-всех" 29 декабря. Обмен пленными пройдет в "серой зоне" на Донбассе. Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.