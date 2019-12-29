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29 декабря 2019, воскресенье, 16:43 43
Президент 2019-12-29T16:48:03+02:00
Українські Новини
Украина вернула 76 пленных домой, - Офис Президента

Украина вернула 76 пленных домой, - Офис Президента

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, Офис президента, обмен пленными
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Обмен пленными. Фото: Офис Президента

Офис Президента заявил, что в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

Об этом говорится в сообщении Офиса в официальном микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории", - сказано в нем.

Отмечается, что другие подробности будут обнародованы позже.

Согласно запущенной Офисом прямой трансляции в социальной сети Facebook, на данный момент следующая группа освобожденных украинцев находится в палатке на украинской стороне, где проводилась перекличка.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что самопровозглашенным республикам были переданы бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстреле 48 активистов Евромайдана, и гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне сепаратистов.

Как сообщали Українськi Новини, пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, находились на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области для участия в обмене пленными с Россией.

Противники включения бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в список на обмен пленными с Россией блокировали Лукьяновское СИЗО в Киеве 28-29 декабря.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленными с Россией в Донецкой области.

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