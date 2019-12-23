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23 декабря 2019, понедельник, 17:37 536
Внешняя политика 2019-12-23T18:30:03+02:00
Українські Новини
ТКГ договорилась об обмене пленными до Нового года

ТКГ договорилась об обмене пленными до Нового года

Анна Рудык
обмен пленными, ТКГ, Освобождение пленных
ТКГ. Фото: hronika.info
ТКГ. Фото: hronika.info

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) достигла договоренностей о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца 2019 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передают Українськi Новини.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено по итогам саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже", - написала она.

Как сообщали Українськi Новини, 10 декабря лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) договорились в Париже об обмене между Украиной и Россией удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 2020 года.

Тем временем 48% опрошенных "Рейтингом" считают освобождение пленных событием года, 44% - выборы Президента.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи

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