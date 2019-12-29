Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники России, - Transparency International об обмене пленными

Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International, комментируя освобождение экс-беркутовцев для обмена пленными, заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

Об этом говорится в заявлении организации.

Международные правозащитники требуют у украинской власти найти правовой и такой, что будет вызывать доверие у общества и граждан, способ урегулирования этой ситуации, а также обеспечить подлинную независимость прокуратуры и судебной власти.

В то же время отмечается, что украинская власть приняла политическое решение об обмене лиц, обвиняемых в расстрелах на улице Институтской, на заключенных Кремля.

"Это решение обосновывается необходимостью спасти жизнь украинских пленных, которых удерживает Россия на оккупированных территориях так называемых "ДНР"/"ЛНР". Мы осознаем, как боль семей пленных, которые ждут родных домой, так и отчаяние семей Героев Небесной Сотни, которые ждали наказания убийц за зверские расстрелы их близких на Майдане. В этой ситуации нет единого очевидно правильного человеческого выбора. Мы понимаем, что это решение властей по требованию Кремля поднимает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцев. Когда общество предстает перед таким сложным выбором, справедливость должен защитить независимый арбитр - суд и прокуратура. К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной сотни", - говорится в заявлении.

Также правозащитники отмечают, что угрозой для системы правосудия и верховенства права в Украине решение о замене прокуроров по делу расстрела активистов Евромайдана и очевидное давление на суд.

"Обвиняемые уже не один год находятся под стражей - самой строгой мерой пресечения за совершение массовых убийств на Майдане в феврале 2014 года. Главное, что до сих пор все обстоятельства дела и уже продемонстрированные в суде доказательства подтверждали целесообразность и необходимость взятия под стражу этих лиц до вынесения им приговоров. Вместо этого мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение меры пресечения обвиняемому с целью освобождения беркутовцев из-под стражи", - напомнили в организации.

Transparency International отмечает, что такие действия и решения власти разрушают остатки доверия к системе правосудия и прежде всего к последним попыткам реформировать как прокуратуру, так и судебную систему.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря проходит очередно этап обмена пленными. Всего в рамках обмена в Украину вернулся 81 человек. В ОРДЛО передали 139.

Бывший узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов, которого уволили во время предыдущего обмена пленными, считает, что украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом, отдав убийц за невинных украинцев