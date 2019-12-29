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29 декабря 2019, воскресенье, 14:23 171
Внешняя политика 2019-12-29T15:45:02+02:00
Українські Новини
В день обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек, - СМИ

В день обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек, - СМИ

Валерия Драгомирова
ОРДЛО, Донбасс, обмен пленными
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Обмен пленными. Фото: Офис Президента

В день обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек. Об этом "112 Украина" рассказал источник, участвующий в обмене удерживаемыми.

"139 на 81 - это окончательные цифры. Обмен закончен", - сказал источник.

Напомним, по сообщениям журналистов, которые наблюдают за обменом в районе КПВВ обмен уже завершился. Официальной информации пока нет. Сообщается, что сейчас из "серой зоны" через КПВВ проехали автобусы с людьми в сопровождении ОБСЕ.


Как сообщали Українські Новини, Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленными с Россией в Донецкой области.

А Офис Президента уже показал первые фото освобожденных украинских пленных.

Силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское" 29 декабря "по техническим причинам".

Также СМИ опубликовали список первых 25 освобожденных украинцев

Тем временем 5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией. 

Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.

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