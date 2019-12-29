В день обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек, - СМИ

В день обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек. Об этом "112 Украина" рассказал источник, участвующий в обмене удерживаемыми.

"139 на 81 - это окончательные цифры. Обмен закончен", - сказал источник.

Напомним, по сообщениям журналистов, которые наблюдают за обменом в районе КПВВ обмен уже завершился. Официальной информации пока нет. Сообщается, что сейчас из "серой зоны" через КПВВ проехали автобусы с людьми в сопровождении ОБСЕ.



Как сообщали Українські Новини, Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленными с Россией в Донецкой области.



А Офис Президента уже показал первые фото освобожденных украинских пленных.



Силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское" 29 декабря "по техническим причинам".



Также СМИ опубликовали список первых 25 освобожденных украинцев.



Тем временем 5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией.



Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.