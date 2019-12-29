То, за что боролись украинцы, идет прахом, - Сенцов об обмене пленными

Бывший узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов, которого уволили во время предыдущего обмена пленными, считает, что украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом, отдав убийц за невинных украинцев.

Об этом Сенцов написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО - кто останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невинные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого "человеческого обменного фонда" (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного - справедливости", - написал он.

В то же время Сенцов считает, что страна все же должна возвращать своих граждан, но при этом не порочить ценности, которые они отстаивали.

"За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то - в тюрьме. Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным, что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, из которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом", - отметил режиссер.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря проходит очередно этап обмена пленными. Всего в рамках обмена в Украину вернулся 81 человек. В ОРДЛО передали 139.