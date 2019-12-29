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29 декабря 2019, воскресенье, 18:42 28
Внешняя политика 2019-12-29T19:15:02+02:00
Українські Новини
Путин и Меркель позитивно оценили обмен пленных на Донбассе

Путин и Меркель позитивно оценили обмен пленных на Донбассе

Валерия Драгомирова
Путин, Ангела Меркель, Донбасс, обмен пленными
Путин и Меркель Фото: @MKuefner
Путин и Меркель Фото: @MKuefner

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора отметили прогресс в переговорах о транзите российского газа через территорию Украины с января 2020 года и дали позитивную оценку обмену удерживаемых лиц в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России, передают Українські Новини.

"Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток–2". Отмечен прогресс в переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.


Также сообщается, что в разговоре была дана позитивная оценка состоявшемуся в воскресенье в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных".

Телефонный разговор состоялся по инициативе Меркель.

Стороны также обменялись мнениям по ситуации в Ливии и в Сирии, поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.

Как сообщали Українськi Новини, согласно сообщению Офиса Президента, в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

Полный список освобожденных украинцев

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