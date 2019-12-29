Освобожденные пленные прибудут в "Борисполь" около 20:00

Прибытие освобожденных украинских пленных в аэропорт "Борисполь" состоится в 20:00.

Об этом сообщают Українські Новини.

Прибытие ожидается в Зал официальных делегаций в аэропорту.

Допуск представителей СМИ начнется в 18:30. Вход по паспортам и редакционным удостоверениям.

Раздача сигнала через ГКУ и спутник.

Как сообщали Українські Новини, директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Гольтген считает обмен пленными с Россией шагом к мирному соглашению.

Посольство США в Украине также приветствует обмен пленными, который состоялся сегодня.

Тем временем Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International, комментируя освобождение экс-беркутовцев для обмена пленными, заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

В свою очередь директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Гольтген считает обмен пленными с Россией шагом к мирному соглашению.

29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.