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29 декабря 2019, воскресенье, 18:09 674
Политика 2019-12-29T18:24:08+02:00
Українські Новини
Освобожденные пленные прибудут в "Борисполь" около 20:00

Освобожденные пленные прибудут в "Борисполь" около 20:00

Ярина Вацяк

Прибытие освобожденных украинских пленных в аэропорт "Борисполь" состоится в 20:00.

Об этом сообщают Українські Новини.

Прибытие ожидается в Зал официальных делегаций в аэропорту.

Допуск представителей СМИ начнется в 18:30. Вход по паспортам и редакционным удостоверениям.

Раздача сигнала через ГКУ и спутник.

Как сообщали Українські Новини, директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Гольтген считает обмен пленными с Россией шагом к мирному соглашению.

Посольство США в Украине также приветствует обмен пленными, который состоялся сегодня.

Тем временем Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International, комментируя освобождение экс-беркутовцев для обмена пленными, заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

В свою очередь директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Гольтген считает обмен пленными с Россией шагом к мирному соглашению.

29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

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