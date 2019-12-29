Из плена освободили первых украинцев: список освобожденных

Сегодня, 29 декабря, во время процесса обмена пленных освободили первых украинцев. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.



"Первые граждани Украины - освобождены. В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергея Иванчука, Юрия Явтушка, Ивана Деева, Романа Фурсова.

Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории".



В то же время, как сообщает "112 Украина", освободили первых 25 украинцев в рамках обмена удерживаемыми лицами.





Предварительный список:

Алоян Эдуард Ульянов Николай Воронина Виктория Горбулич Татьяна Данильченко Александр Деев Иван Явтушок Юрий Еременко Валентина Давадский Владимир Иванчук Сергей Картишко Роман Катышев Олег Мухина Анастасия Олейник Денис Волков Александр Сикацкий Михаил Семенов Валерий Семеренко Анатолий Сорокина Елена Тарасюк Валерий Кучин Юрий Курсов Роман Иванов Яровой Андрей Пауков Александр





Как сообщали Українські Новини, Денисова рассказала, что в день обмена пленных могут освободить 80 украинцев. Однако количество человек может меняться.



Кроме того, в "ДНР" сообщили, что закончили верификацию пленных, которых отдают Украине.



Тем временем обвиняемые в расстреле активистов Евромайдана экс-беркутовцы есть в списках на обмен.



Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.