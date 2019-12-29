У Зеленского показали первые фото с обмена пленными

Сегодня, 29 декабря, проходит обмен пленными на КПВВ "Майорское". Пресс-служба Офиса Президента опубликовала первые фото с обмена. Обмен пленными. Фото: Офис Президента Как сообщали Українські Новини, в Офисе Президента подтвердили о начале процесса обмена пленными. Ранее сообщалось, что обмен состоится в "серой зоне", люди будут передвигаться на автобусах и затем (по окончанию обмена) будут доставлены в Краматорск, оттуда самолетом должны будут отправиться в аэропорт Борисполь.По информации журналистов три автобуса отправились к месту обмена. В каждом автобусе приблизительно находятся 25 человек.Также Зеленский подтвердил обмен пленными 29 декабря.Кроме того, Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года. А воевавший на стороне "ДНР" бразилец включен в список на обмен пленными. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.Тем временем обвиняемые в расстреле активистов Евромайдана экс-беркутовцы есть в списках на обмен. Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.