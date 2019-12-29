Обмен пленными пройдет в "серой зоне" на Донбассе: сколько украинцев вернутся домой

Большой обмен удерживаемыми лицами, запланированный на 29 декабря, между Украиной и ОРДЛО должен состояться в "серой зоне" на Донбассе.

Об этом сообщает "112 Украина".

Обмен состоится в "серой зоне", люди будут передвигаться на автобусах и затем (по окончанию обмена) будут доставлены в Краматорск, оттуда самолетом должны будут отправиться в аэропорт Борисполь, сообщает издание.

Также сообщается, что от здания СИЗО в Бахмуте (Донецкая область) отправился автобус с людьми, которые предположительно будут участвовать в обмене с "ЛДНР". По информации журналистов три автобуса уже отправились к месту обмена. В каждом автобусе приблизительно находятся 25 человек.

Контрольно-пропускной пункт "Майорское" на Донбассе, где сегодня должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Украиной, не работает, журналистов не пускают.

В то же время 112 канал сообщает, что от Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов с удерживаемыми лицами, которых должны передать для обмена.

По данным телеканала, обмен должен состояться вблизи КПВВ "Майорское" в 11 или 12 часов. Украина должна передать 120 человек, в Украину вернутся 80.

Телеканал отмечает, что никому из телеканалов и съемочных групп не удалось попасть в само место обмена, КПВВ "Майорское" закрыто.

Ранее представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев сообщил "Громадському", что журналистов не допустят к обмену удерживаемыми лицами в воскресенье.

По словам Саранцева, штабу сообщили, что фото и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Приморский районный суд Одессы в пятницу, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.

Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи.

Тем временем, в день обмена пленными активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не выпустить экс-беркутовцев, которые внесены в списки на обмен.