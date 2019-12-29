Обмен пленными: полный список освобожденных украинцев

Сегодня, 29 декабря, состоялся обмен пленными между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В результате обмена домой вернулись 76 украинцев. Из них - 12 военнослужащих и 64 гражданских. Пресс-служба СБУ опубликовала полный список тех, кто вернулся.





Как сообщали Українські Новини, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленным.



Силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское" 29 декабря "по техническим причинам".



Также сообщалось, что 5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией. Противники включения бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в список на обмен пленными с Россией блокировали Лукьяновское СИЗО в Киеве 28-29 декабря.



Кроме того, вчера, 28 декабря в Ивано-Франковской области Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает проведение обмена пленными С "ДНР" и "ЛНР" в формате "всех-на-всех" 29 декабря.





