Новый год 2020: украинские музыканты представили новые праздничные песни

Несмотря на то, что погода в Украине все еще не напоминает зиму, на улицах и в торговых центрах уже во всю царит дух новогодних праздников. Везде играет рождественская музыка, по телевизору идут новогодние фильмы.

Многие украинские музыканты в преддверие праздников выпустили новые новогодние песни и клипы.

Так, песни к Новому году 2020 записали Pianoboy, Jerry Heil, ТИК, Glamour, Ирина Федишин, Kamaliya, KACHAI и другие.

Українські Новини собрали лучшие украинские новогодние клипы.

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Ранее Українські Новини собрали лучши плейлисты новогодней музыки в стиле джаз, спокойной зимней музыки, а также лушие исполнения украинского "Щедрика".

Также Українські Новини собрали 10 самых сказочных рекламных видеороликов 2019 года. Кроме того, писали о том, как не сойти с ума от рождественской музыки, но создать праздничное настроение, а также о том, как выбрать подарок на Новый год и не ошибиться, или выбрать подарок человеку, у которого все есть.

Тем временем, с 26 декабря до 22 января в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдут показы проекта "Лучшие арт-фильмы года", в рамках которого зрители смогут еще раз оценить и вспомнить уходящий год благодаря самым ярким кинопремьерам 2019 года.