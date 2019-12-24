"Щедрик" або " Carol of the Bells: кращі виконання різдвяної пісні українською мовою

А як відомо, в Україні і в усьому світі вже давно український "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича, який більш відомий, як "Carol of the Bells", стала символом Різдва.

Українські Новини зібрали найкращі виконання всесвітньо відомої композиції українською мовою для більшого відчуття свят.

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Раніше Українські Новини писали про те, що найкраще для створення новорічного настрою підходить різдвяна музика, головне, щоб вона не набридала і не викликала роздратування через свою нав'язливість, а також публікували новорічні плейлисти музики в стилі джаз, спокійною зимової музики і різдвяної музики. Крім того, зібрали добірку 8 найкращих святкових фільмів, як українського виробництва, так і зарубіжного, класичних та випущених не так давно.