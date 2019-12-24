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24 грудня 2019, вівторок, 06:15 7
Життя 2019-12-24T06:15:02+02:00
Українські Новини
"Щедрик" або " Carol of the Bells: кращі виконання різдвяної пісні українською мовою

"Щедрик" або " Carol of the Bells: кращі виконання різдвяної пісні українською мовою

Ярина Вацяк

В Україні ще 19 грудня, в День Святого Миколая, почалися зимові свята, а вже завтра, 25 грудня, відзначається католицьке Різдво, а цей день українці будуть мати додатковий вихідний в середу. Сьогодні ж увечері християни західного обряду відзначатимуть Святвечір.

А як відомо, в Україні і в усьому світі вже давно український "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича, який більш відомий, як "Carol of the Bells", стала символом Різдва.

Українські Новини зібрали найкращі виконання всесвітньо відомої композиції українською мовою для більшого відчуття свят.

Раніше Українські Новини писали про те, що найкраще для створення новорічного настрою підходить різдвяна музика, головне, щоб вона не набридала і не викликала роздратування через свою нав'язливість, а також публікували новорічні плейлисти музики в стилі джаз, спокійною зимової музики і різдвяної музики. Крім того, зібрали добірку 8 найкращих святкових фільмів, як українського виробництва, так і зарубіжного, класичних та випущених не так давно.

 
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