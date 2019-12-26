Лучшие мировые фильмы уходящего года снова вернутся на большой экран

С 26 декабря до 22 января в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдут показы проекта "Лучшие арт-фильмы года", в рамках которого зрители смогут еще раз оценить и вспомнить уходящий год благодаря самым ярким кинопремьерам 2019 года. Об этом передает Артхаус Трафик.

Подборка включает фильмы, которые стали событием для зрителей всего мира. На экраны возвращается главный фестивальный хит этого года - лауреат "Золотой пальмовой ветви", сатирический корейский триллер "Паразиты". Лента Пон Джун Хо построена вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемый подработка репетитором. Сейчас "Паразиты" претендуют на получение премии "Золотой глобус" за лучший иноязычный фильм.

Вернется на большой экран роуд-муви "Зеленая книга", отмеченный премиями "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшие фильм, оригинальный сценарий и мужскую роль второго плана (Махершала Али). Фильм Питера Фарелли основан на истории реальной дружбы: по сюжету, простого вышибалу нанимают в качестве водителя на время тура одного из лучших пианистов мира - афроамериканца - югом США, где царят расистские взгляды. В поездке они пользуются "Зеленой книгой", которая содержит информацию о безопасные места для чернокожих. Это путешествие откроет двум разным героям глаза на мир и изменит их жизни.

Также зрители смогут вновь оценить и главный украинский фестивальный фильм года, драма "Домой" - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине фильм был отмечен Гран-при Одесского кинофестиваля - "Золотым Дюком", который присуждается по результатам зрительского голосования, а также Национальной премией кинокритиков Украины Киноколо за лучшие фильм, режиссуру и мужскую роль (Ахтем Сеитаблаев).

В программу вошли также знаковые фестивальные премьеры этого года: драматический триллер "Все знают" Асгар Фархади открывал Каннский кинофестиваль и претендовал на получение "Золотой пальмовой ветви"; драма "С божьей воли" Франсуа Озона, основанная на реальной истории скандала в католической церкви, была отмечена "Серебряным медведем" Берлинского кинофестиваля.

Среди "Лучших арт-фильмов года" и хиты проката - биографическая трагикомедия "Сильвио и другие" Паоло Соррентино, стильный триллер "Ангел" Луиса Ортеги и эротическая мелодрама "Клубничка" Лу Жене.

Для аудитории младшего возраста в программе "Лучших арт-фильмов года" предлагается лента из программы "Чилдрен кинофестиваля" - британский семейный фильм "Зоопарк" Колина МакАйвор, который рассказывает историю спасения животных из зоопарка Белфаста во времена Второй мировой войны.

В программе зрителей также ждет документальное кино - "Капитал в XXI веке" - экранизация одноименного нон-фикшен бестселлера французского экономиста Тома Пикетт.

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