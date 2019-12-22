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  • Новогодняя музыка в стиле джаз: лучшие плейлисты для праздничного настроения
22 декабря 2019, воскресенье, 21:20 19
Lifestyle 2019-12-22T22:06:57+02:00
Українські Новини
Новогодняя музыка в стиле джаз: лучшие плейлисты для праздничного настроения

Новогодняя музыка в стиле джаз: лучшие плейлисты для праздничного настроения

Ярина Вацяк
Новый год, Рождение, новогоднее настроение, Музыка, Джаз, Jazz, новогодняя музыка, Новогодний джаз

Чуть больше недели осталось до Нового года, а до католического Рождества еще меньше. Когда предпраздничная суета в самом разгаре, нужно не забывать о том, что Новый год и Рождество - это, в первую очередь, время для сказочной атмосферы и домашнего уюта.

Ранее Українські Новини уже писали, что лучше всего для создания новогоднего настроения подходит рождественская музыка, главное, чтобы она не надоедала и не вызывала раздражение из-за своей навязчивости. Поэтому мы собрали самые атмосферные и сказочные мелодии.

Новогодние плейлисты музыки в стиле джаз помогут создать атмосферу уюта, праздника и спокойствия. Включите новогоднюю музыку и наслаждайтесь каждым мгновением зимы.

Ранее Українські Новини собрали лучшие плейлисты новогодней музыки, а также плейлисты спокойной музыка для зимнего настроения. Кроме того, cобрали подборку 8 лучших праздничных фильмов, как украинского производства, так и зарубежного, классических и выпущенных не так давно. 

Тем временем 40% украинцев поставят дома живую новогоднюю елку, 38% - искусственную, 11% ограничатся новогодней композицией, а еще 11% не будут украшать дом ни елкой, ни композицией.

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