Как не сойти с ума от рождественской музыки и создать праздничное настроение: советы

Часто рождественская музыка, которая начинает звучать с конца ноября во всех торговых центрах страны, уже через несколько недель может создавать совершенно противоположный эффект. Создание настроения с помощью музыки, которая постоянно повторяется, и призыва выбирать подарки может вызвать как радость и приятную ностальгию, так и нервное истощение. Музыка может напоминать людям о годовые отчеты и нашествие других дел и расходов.

Об этом говорится в заметке на странице Ульяны Супрун в социальной сети Facebook.

"Чрезмерная стимуляция музыкой, огоньками, декорациями, рекламой, запахами и ценниками является одной из хитростей, заставляющих нас "исчерпать свое эго" и начать действовать очень умеренно. Чего уже упомянутым маркетологам и надо. Другая хитрость - сочетание рождественских запахов корицы, сосны и музыки делает покупателей более лояльными в магазинах", - говорится в нем.

В то же время, неудачная маркетинговая кампания с надоедливой музыкой может уменьшить продажи.

"Рождественская музыка, которая уже надоела или никогда не нравилась, на 20% уменьшает продажи и желание ходить по магазину. Люди, которые чувствуют, что ими манипулируют, заставляя в этом случае "окунуться в рождественское настроение", начинают сопротивляться и в мрачном настроении критически рассматривают товары или меню и покупают меньше", - отмечается в посте.

Эффективные и полезные для здоровья подходы создания праздничного настроения на Новый год и Рождество:

Рождеством должно пахнуть. Запахи действуют на наши эмоциональное состояние и память быстрее, чем мы успеваем это осознать передней корой полушарий головного мозга. Приятные запахи менее навязчивые чем приятная, но одна и та же музыка. Запахи также могут вызвать ностальгию и подстрекать водоворот воспоминаний - это называется эффект Пруста.

Попробуйте создавать праздничное настроение с помощью ароматов или даже эфирное масел, нанесенных на увлажнитель воздуха. Или просто увлажняйте и очищайте воздух в офисе, магазине и спальни. Нашим легким, слизистым и коже нужен влажный чистый воздух. Оптимальный уровень влажности в помещении 40-60%.

Пойте. Колядки или любые другие песни, спетые хором, улучшают эмоциональное состояние, увеличивают ощущение причастности, самоидентификации, даже уменьшают уровень кортизола и увеличивают уровень иммуноглобулинов класса А в слюне. Пение в хоре рекомендуют людям с деменцией. Поэтому колядовать и щедровать не только можно, но и нужно.

Не только Jingle bells. Джордж Майкл и АВВА - это прекрасно. Но прослушивания классической музыки людьми, которые к ней привыкли, активирует ряд генов, вовлеченных в синтез и транспорт нейромедиатора дофамина, и подавляет гены, ответственные за дегенерацию нейронов.

Конечно, такая музыка нравится не всем, потому что это сложная музыка, которую все слушали достаточно много, чтобы к ней привыкнуть. Вот и готов трюк для маркетологов: ротация классической музыки в торговых центрах и кафе не будет отпугивать "рождественских скруджей", мучить персонал повторяемостью, а клиентов приучит к сложности и способствовать образованию в их мозге дофамина и замедлению нейродегенерации. К слову, фоновая классическая музыка, а не хиты, заставляет покупать дорогие вина.

Напомним, ранее Українські Новини писали о том, как создать атмосферу уюта. А также собрали плейлисты спокойной музыка для зимнего настроения, которая прекрасно подойдет как для ужина, так и просто для фона.