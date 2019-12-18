подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Как не сойти с ума от рождественской музыки и создать праздничное настроение: советы
18 декабря 2019, среда, 05:50 8
Жизнь 2019-12-18T06:00:01+02:00
Українські Новини
Как не сойти с ума от рождественской музыки и создать праздничное настроение: советы

Как не сойти с ума от рождественской музыки и создать праздничное настроение: советы

Ярина Вацяк
Рождество, Настроение, Рождественская музыка, Новый год, новогоднее настроение
Новый год. Фото: freestocks.org
Новый год. Фото: freestocks.org

Часто рождественская музыка, которая начинает звучать с конца ноября во всех торговых центрах страны, уже через несколько недель может создавать совершенно противоположный эффект. Создание настроения с помощью музыки, которая постоянно повторяется, и призыва выбирать подарки может вызвать как радость и приятную ностальгию, так и нервное истощение. Музыка может напоминать людям о годовые отчеты и нашествие других дел и расходов.

Об этом говорится в заметке на странице Ульяны Супрун в социальной сети Facebook.

"Чрезмерная стимуляция музыкой, огоньками, декорациями, рекламой, запахами и ценниками является одной из хитростей, заставляющих нас "исчерпать свое эго" и начать действовать очень умеренно. Чего уже упомянутым маркетологам и надо. Другая хитрость - сочетание рождественских запахов корицы, сосны и музыки делает покупателей более лояльными в магазинах", - говорится в нем.

В то же время, неудачная маркетинговая кампания с надоедливой музыкой может уменьшить продажи.

"Рождественская музыка, которая уже надоела или никогда не нравилась, на 20% уменьшает продажи и желание ходить по магазину. Люди, которые чувствуют, что ими манипулируют, заставляя в этом случае "окунуться в рождественское настроение", начинают сопротивляться и в мрачном настроении критически рассматривают товары или меню и покупают меньше", - отмечается в посте.

Эффективные и полезные для здоровья подходы создания праздничного настроения на Новый год и Рождество:

  • Рождеством должно пахнуть. Запахи действуют на наши эмоциональное состояние и память быстрее, чем мы успеваем это осознать передней корой полушарий головного мозга. Приятные запахи менее навязчивые чем приятная, но одна и та же музыка. Запахи также могут вызвать ностальгию и подстрекать водоворот воспоминаний - это называется эффект Пруста.
  • Попробуйте создавать праздничное настроение с помощью ароматов или даже эфирное масел, нанесенных на увлажнитель воздуха. Или просто увлажняйте и очищайте воздух в офисе, магазине и спальни. Нашим легким, слизистым и коже нужен влажный чистый воздух. Оптимальный уровень влажности в помещении 40-60%.
  • Пойте. Колядки или любые другие песни, спетые хором, улучшают эмоциональное состояние, увеличивают ощущение причастности, самоидентификации, даже уменьшают уровень кортизола и увеличивают уровень иммуноглобулинов класса А в слюне. Пение в хоре рекомендуют людям с деменцией. Поэтому колядовать и щедровать не только можно, но и нужно.
  • Не только Jingle bells. Джордж Майкл и АВВА - это прекрасно. Но прослушивания классической музыки людьми, которые к ней привыкли, активирует ряд генов, вовлеченных в синтез и транспорт нейромедиатора дофамина, и подавляет гены, ответственные за дегенерацию нейронов.
  • Конечно, такая музыка нравится не всем, потому что это сложная музыка, которую все слушали достаточно много, чтобы к ней привыкнуть. Вот и готов трюк для маркетологов: ротация классической музыки в торговых центрах и кафе не будет отпугивать "рождественских скруджей", мучить персонал повторяемостью, а клиентов приучит к сложности и способствовать образованию в их мозге дофамина и замедлению нейродегенерации. К слову, фоновая классическая музыка, а не хиты, заставляет покупать дорогие вина.

Напомним, ранее Українські Новини писали о том, как создать атмосферу уюта. А также собрали плейлисты спокойной музыка для зимнего настроения, которая прекрасно подойдет как для ужина, так и просто для фона.

Больше новостей о: Рождество Настроение Рождественская музыка Новый год новогоднее настроение

Архив
Новости
НБУ укрепил гривну на среду: официальный курс валют 06:00
Лидер "Нацкорпуса" во время протестов под Радой обозвал журналиста дегенератом и стукнул его по голове 23:45
Полиция готовит подозрение 3 участникам протестов под Радой 23:15
Министр юстиции Малюська задекларировал 1 млн гривен перечисленной пенсии из США 22:30
Стычки протестующих с полицией под Радой. Фото: Буквы
Фото дня: митинги под Радой вылились в стычки между полицией и протестующими 22:14
больше новостей
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Корпорацию "Укрбуд" не ликвидируют 14:57
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Рябошапка уволил прокурора Киева 19:44
больше новостей
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok