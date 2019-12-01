Зимнее настроение: музыка для уютного зимнего вечера

Руководитель датского Института исследования счастья Майк Викинг в своей книге рекомендует следовать простым правилам, чтобы создать хюгге - атмосферу счастья. Чтобы счастливо пережить зиму, нужно сделать дома максимальный уют - запастись пледами, свечами, хорошими фильмами и вкусной едой. Домашнее общение с семьей или друзьями дома, где тепло и уютно создает особую атмосферу и способствуют ощущению счастья.

Для такого зимнего вечера Українські Новини собрали плейлисты, чтобы еще больше наполнить дом уютом и гармонией. Музыка для зимнего настроения прекрасно подойдет как для ужина, так и просто для фона.

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Напомним, ранее Українські Новини писали о том, как сделать идеальный декор в квартире из натуральных продуктов. А также о том, как выбрать подарок человеку, у которого все есть и при этом не ошибиться при выборе подарка на Новый год.