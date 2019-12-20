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20 декабря 2019, пятница, 19:01 10
Lifestyle 2019-12-20T19:15:01+02:00
Українські Новини
Создаем праздничную атмосферу: лучшие плейлисты новогодней музыки 2019

Создаем праздничную атмосферу: лучшие плейлисты новогодней музыки 2019

Ярина Вацяк
Рождество, Новый год, Настроение, плейлист, Поп-музыка, Рок-музыка, музыка для зимы, Рождественская музыка, новогодняя музыка

В четверг, 19 декабря, украинцы уже начали отмечать новогодние праздники, в большинстве городов открыли главные елки на площадях. На улицах и торговых центрах уже во всю царит атмосфера праздника с декорациями и рождественской музыкой.

Ранее Українські Новини писали о том, что хиты, которые постоянно повторяются могут вызвать раздражение у людей, чтобы этого избежать, лучше слушать классику или постоянно менять плейлисты.

Новогодняя музыка может создать отличное настроение, где бы вы не находились: на работе, дома или в машине. Чтобы создать атмосферу праздника, мы собрали для вас отличные плейлисты новой новогодней музыки, чтобы слушать, провожая 2019 год.

Ранее Українські Новини собрали плейлисты спокойной музыка для зимнего настроения, которая прекрасно подойдет как для ужина, так и просто для фона, а также о том, как приготовить медовый торт - елочку к праздничному столу.

Тем временем, 40% украинцев поставят дома живую новогоднюю елку, 38% - искусственную, 11% ограничатся новогодней композицией, а еще 11% не будут украшать дом ни елкой, ни композицией.

Больше новостей о: Рождество Новый год Настроение плейлист Поп-музыка Рок-музыка музыка для зимы Рождественская музыка новогодняя музыка

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