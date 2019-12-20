Создаем праздничную атмосферу: лучшие плейлисты новогодней музыки 2019

В четверг, 19 декабря, украинцы уже начали отмечать новогодние праздники, в большинстве городов открыли главные елки на площадях. На улицах и торговых центрах уже во всю царит атмосфера праздника с декорациями и рождественской музыкой.

Ранее Українські Новини писали о том, что хиты, которые постоянно повторяются могут вызвать раздражение у людей, чтобы этого избежать, лучше слушать классику или постоянно менять плейлисты.

Новогодняя музыка может создать отличное настроение, где бы вы не находились: на работе, дома или в машине. Чтобы создать атмосферу праздника, мы собрали для вас отличные плейлисты новой новогодней музыки, чтобы слушать, провожая 2019 год.

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Ранее Українські Новини собрали плейлисты спокойной музыка для зимнего настроения, которая прекрасно подойдет как для ужина, так и просто для фона, а также о том, как приготовить медовый торт - елочку к праздничному столу.

Тем временем, 40% украинцев поставят дома живую новогоднюю елку, 38% - искусственную, 11% ограничатся новогодней композицией, а еще 11% не будут украшать дом ни елкой, ни композицией.