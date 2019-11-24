Худшие подарки — те, которые дарят всем: как выбрать подарок на Новый год и не ошибиться

С приближением Нового года и других зимних праздников, все чаще поднимается вопрос, что подарить на праздники, ведь уже 29 ноября, в Черную пятницу, начинается сезон охоты за подарками.

Вопрос о том, какой подарок выбрать друзьям, мужу или жене, родителям волнует многих, ведь хочется выбрать лучшее для каждого близкого человека. Чтобы не ошибиться и не потратить в пустую деньги, психолог Павел Зыгмантович в интервью Tut.by рассказал о том, что может стать худшим подарком.

"Худшие подарки — это те, которые дарят всем без разбора. Та же пена для бритья или носки. И, как правило, обидеть могут презенты, которые связаны с тем, что человеку не нравится. Предположим, мужчина ненавидит работу по дому — кран починить, гвоздь забить, а ему дарят набор инструментов. То же со сковородой. Если женщина балдеет от готовки, подарить ей кухонную утварь — это идеально. А когда кухня для нее — "вторая смена", такой подарок ее оскорбит. Даже если сковорода крутая и облегчит ей жизнь", - рассказал он.

В то же время, чтобы не получить самому нежелательный подарок, психолог советует прямо говорить о своих желаниях или рассказать о проблеме.

"Лучше сказать прямо: например, хочу новое кресло. Если прямо не получается, можно попробовать рассказать о проблеме и о том, как ее можно решить: "Спина болит из-за кресла, никак не найду время его заменить". Это может сработать. Но тут такой нюанс: человек ведь не сидит и не ждет, когда вы ему сообщите о своих проблемах. У него есть своя насыщенная жизнь. Поэтому говорить "в лоб" лучше всего. А еще лучше все "хочу" записывать и отдавать список дарителям", - отметил он.

Зыгмантович считает, что составлять wish-лист — это не стыдно, при условии, что вы соизмеряете свои "хочу" с тем обществом, в котором вы живете. Важно, чтобы люди действительно могли вам это дать.

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