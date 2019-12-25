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25 декабря 2019, среда, 06:15 31
Жизнь 2019-12-25T08:15:01+02:00
Українські Новини
Новая новогодняя реклама: топ-10 самых трогательных видео

Новая новогодняя реклама: топ-10 самых трогательных видео

Ярина Вацяк
новогоднее настроение, Новый год, Рождество, Реклама, рождественская реклама, новогодняя реклама 2019, новогодняя реклама

В преддверие Нового года, когда начинается сезон выбора подарков, маркетологи в борьбе за потенциального покупателя свое мастерство превратили в искусство. Уже давно среди обязательных атрибутов зимних праздников не только рождественская музыка и фильмы, но и новогодняя реклама.

Конец 2019 года не стал исключением. Компании создают целые шедевры и выпустили новые рождественские рекламные ролики.

Українські Новини собрали 10 самых сказочных рекламных видеороликов 2019 года.

Напомним, ранее Українські Новини cобрали подборку из 8 лучших новогодних фильмов, как украинского производства, так и зарубежного, выпущенных не так давно и классических. 

Также писали о том, как не сойти с ума от рождественской музыки и создать праздничное настроение. В то же время собрали лучшие плейлисты новогодней музыки в стиле джаз и спокойной зимней музыки. А чтобы скрасить зимнее вечера, напомнили о самых ярких кинопремьерах уходящего года, обнародовали рейтинг лучших фильмов ужасов-2019 на Netflix и Amazon и топ-10 фильмов по выбору украинцев в Google в 2019, которые стоит посмотреть.

 

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