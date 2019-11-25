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25 ноября 2019, понедельник, 06:15 8
Жизнь 2019-11-25T06:15:01+02:00
Українські Новини
Идеи подарков на Новый год: как выбрать подарок человеку, у которого все есть

Идеи подарков на Новый год: как выбрать подарок человеку, у которого все есть

Новый год, Подарки, Идеи подарков, советы психолога

К зимним праздникам осталось меньше месяца. Магазины уже начинают предлагать массу новогодних подарков, а в Черную пятницу маркетологи еще и заманивают огромными скидками. Українські Новини уже писали о том, как не ошибиться при выборе подарка на Новый год. Но иногда очень остро стоит вопрос о том, что подарить человеку, у которого все есть.

Ответ на этот вопрос дал психолог Павел Зыгмантович в интервью Tut.by.

"Есть один лайфхак: нужно покупать то, что человек хочет, может позволить, но не решается себе купить. Приведу пример из жизни. Как-то раз я зашел в книжный, смотрю: книжка из моего детства, только издание новое, красочное. Она не то чтобы дорогая, могу себе позволить, но как-то жалко столько денег отдавать просто за ностальгию. Вот такой подарок — это класс. И это хороший ответ на вопрос: что подарить человеку, у которого все есть. Просто нужно слушать его: что он говорит, на что жалуется, что ему интересно", - дал совет психолог.

При этом, если на выбор такого подарка времени нет, можно подарить подарочный сертификат либо деньги.

"Если времени нет, так и скажите: не знаю, что тебе подарить, бери деньгами. Тут, кстати, могут выручить подарочные сертификаты — если вы понимаете, что человеку интересно. Только есть нюанс: сумма должна быть больше, чем мог бы стоить подарок, ведь вы не вкладываете в него никаких сил", - посоветовал Зыгмантович.

Ранее  Українські Новини писали о приятных мелочах, которые смогут стать как дополнением к новогоднему подарку, так и полноценным презентом в Новый год. Кроме того, Українські Новини рассказали о секретах удачного шопинга

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