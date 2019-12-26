Новий рік 2020: українські музиканти представили нові святкові пісні

Попри те, що погода в Україні все ще не нагадує зиму, на вулицях і в торгових центрах вже на всю панує дух новорічних свят. Скрізь грає різдвяна музика, по телевізору йдуть новорічні фільми.

Багато українських музикантів напередодні свят випустили нові новорічні пісні та кліпи.

Так, пісні до Нового року 2020 записали Pianoboy, Jerry Heil, ТІК, Glamour, Ірина Федишин, Kamaliya, KACHAI та інші.

Українські Новини зібрали найкращі українські новорічні кліпи.

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Раніше Українські Новини зібрали найкращі плейлисти новорічної музики в стилі джаз, спокійної зимововї музики, а також найкращі виконання українського "Щедрика".

Також Українські Новини зібрали 10 найказковіших рекламних відеороликів 2019 року. Крім того, писали про те, як не зійти з розуму від різдвяної музики, але створити святковий настрій, а також про те, як вибрати подарунок на Новий рік і не помилитися, або вибрати подарунок людині, у якої все є.

Тим часом, з 26 грудня до 22 січня в київському кінотеатрі "Жовтень" пройдуть покази проекту "Найкращі арт-фільми року", в рамках якого глядачі зможуть ще раз оцінити і згадати минулий рік завдяки найяскравішим кинопрем'єрам 2019 року.