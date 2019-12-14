Подозреваемым по делу Шеремета оформляют арест, суд признал Сытника коррупционером, а Турчинов украл закон об амнистии боевиков

Страна весь день обсуждает шокирующую презентацию полиции, по которой пять атошников и волонтеров обвиняют в убийстве известного журналиста Павла Шеремета. Общество разделилось на две части. Патриотическая часть отстаивает невиновность этих героев, а их оппоненты склонны верить версии полиции. Поскольку прямых доказательств нет, а мотивы сомнительны, спор перерос в разряд теологических: верю – не верю, есть бог или нету Самым шокирующим было признание детского хирурга из Охматдета, Юлии Кузьменко, в телефонном разоворе она сказала, что хочет расстрелять Киев из Градов – реактивной артиллерии. "Киев такой сцыкливый. Я очень хочу, чтобы это случилось. Мне не жалко вообще", ­ сказала она. По сути, это признание в терроризме. На фоне ее слов, не такой уж и странной выглядит версия следствия, что группа "друзей по войне" подорвала известного журналиста, чтобы дестабилизировать ситуацию. По версии следствия, именно она прикрепила взрывное устройство к днищу автомобиля. Прокуратура просит арестовать Кузьменко на время расследования и поместить в СИЗО. На время выпуска рассылки решения пока нет. Вот видео трансляции из суда.

Суд решил поместить под домашний арест Яну Дугарь – военнослужащую, которая прошла АТО. В убийстве Шеремета она выполняла роль разведчицы, фотографировала место расположения камер наблюдения.



И чтобы закрыть судебную тему. Суд сегодня признал главного борца с коррупцией директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника коррупционером. Он попался на мелком деле – не оплатил свой отдых в загородном клубе в Ровенской области. Теперь ему грозит штраф в 3400 гривен и возможно будет уволен.



Слуга народа готовится отгулять масштабный корпоратив. Как обычно, отпразднуют на вертолетной площадке в Парковом. Обещают уложиться в 1 млн гривен и все расходы оплатить из партийной кассы.



"Нефтегаз" увеличил цены на газ для населения сразу на треть с 1 января. Хотя в ноябре он их снизил на 13%. Такое ощущение, что эти "качели" специально, чтобы запутать население. Промпотребителей "Нефтегаз" уважил, для них цены снизятся, хоть и незначительно.



Андрей Богдан остался без зарплаты в ноябре. Деньги ему начислили, но он за ними не пришел. Поэтому их депонировали. То есть, передали в банк на ответственное хранение. Почему Богдан не завел себе зарплатную карточку – неизвестно. Очевидно 46 тыс. ноябрьской зарплаты это не такая большая для него сумма, чтобы сходить за ней аж в соседнее здание.



В Раде признали, что Турчинов, когда работал спикером, украл проголосованный закон вместо того, чтобы подписать его. 16 сентября 2014 года Рада проголосовала за амнистию боевиков ОРДЛО. Уже через день документ оказался на столе Турчинова, но затем его следы теряются. Где он и какова его судьба – неизвестно. Амнистия один из пунктов Минских соглашений, о котором Путин напомнил Зеленскому в Париже во время встречи "нормандской четверки".



Этой ночью в Украине будет мощный звездопад. Если у вас есть несколько десятков желаний, не забудьте вечером поднять голову на звездное небо.



На выходные снега не обещают. Будет тепло, как для середины декабря, до +4.

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