Суд признал коррупционером главу Национального антикоррупционного бюро

Апелляционный суд Ривненской области оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Владислав Кича.

"Апелляционный суд оставил в силе, то есть без изменений, решение Сарненского суда", - сказал он.

По словам адвоката, решение было принято в пятницу.

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Сытника.

Решение уже вступило в силу.

"Он выполнит решение суда и заплатит штраф, поскольку решение суда вступило в силу", - сказал адковат.

По его словам, кассационная жалоба на это решение не может быть подана.

Сытник заявил, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков.

Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен.

Защита директора НАБУ обжаловала решение суда.

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ровенской области.

Тем временем Сытник надеется на эффективное сотрудничество с Рябошапкой.