Суд признал коррупционером главу Национального антикоррупционного бюро

Апелляционный суд Ривненской области оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Владислав Кича. "Апелляционный суд оставил в силе, то есть без изменений, решение Сарненского суда", - сказал он. По словам адвоката, решение было принято в пятницу. Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Сытника. Решение уже вступило в силу. "Он выполнит решение суда и заплатит штраф, поскольку решение суда вступило в силу", - сказал адковат. По его словам, кассационная жалоба на это решение не может быть подана. Сытник заявил, что не признает вину в административном нарушении. Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен. Защита директора НАБУ обжаловала решение суда. Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ровенской области. Тем временем Сытник надеется на эффективное сотрудничество с Рябошапкой.