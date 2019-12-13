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  • Убийство Шеремета: кто такие Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко и как они причастны к делу
13 декабря 2019, пятница, 11:59 689
Общество 2019-12-13T13:15:02+02:00
Українські Новини
Убийство Шеремета: кто такие Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко и как они причастны к делу

Убийство Шеремета: кто такие Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко и как они причастны к делу

Таня Войтюк
Убийство Шеремета, Павел Шеремет, Шеремет, Охматдет\
Журналист Павел Шеремет. Фото:
Журналист Павел Шеремет. Фото: "Радио Свобода"

Национальная полиция Украины в четверг, 12 декабря, задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и предъявила обвинения сразу нескольким волонтерам и ветеранам АТО, в числе которых были: военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский медик Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрея Антоненко.

Основной версией была названа дестабилизация ситуация в Украине путем убийства извсетной личности. 

Что известно о подозреваемых

Андрей Антоненко основатель украинской рок-группы Riffmaster в 2003 году. Автор неофициального гимна ССО "Тихо прийшов, тихо пішов". После Майдана рок-музыкант отправился воевать по контракту и является действующим военнослужащим ССО ВСУ.

АндрейАндрей Антоненко. Фото: Facebook/Riffmaster

Юлия Кузьменко ранее был заведующей отделом рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в ДУ Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава ("Охматдет"). На Майдане была медиком с первых дней, затем стала волонтером. В 2018 году в Авдеевке вместе с коллегами она проводила осмотр детей с пороками сердца. 

Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия КузьменкоЮлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко

Яна Дугарь является младшим сержантом и медиком по образованию. Была медсестрой одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины. Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохраненные жизни", нагрудным знаком "Знак почета" от Министра обороны.

Яна Дугарь Фото: Facebook/Яна ДугарьЯна Дугарь Фото: Facebook/Яна Дугарь

Как сообщали Українські Новини, подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения. Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

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