Новогодний корпоратив "Слуг народа", Офиса президента и Кабмина обойдется в миллион гривен

Фракция "Слуги народа" проведет новогодний корпоратив за деньги спонсоров, который обойдется им порядка миллиона гривен. Об этом заявил глава фракции Александр Корниенко в интервью Pavlovskynews.

Как сообщается, проходить вечеринка будет в одном из самых дорогих киевских ночных клубах - CHI. Отмечается, что кроме депутатов на вечеринку прибудет Офис президента и Кабмин. Поэтому в то, что корпоратив вложиться в миллион верится с трудом. Более реальная цифра, по мнению журналиста Андрея Павловского, составляет 2-3 миллиона гривен.

По словам Корниенко, финансировать вечеринку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году фракция БПП отгуляла новогодний корпоратив в центре Киева.

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