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13 декабря 2019, пятница, 15:00 805
Политика 2019-12-13T15:00:31+02:00
Українські Новини
Новогодний корпоратив "Слуг народа", Офиса президента и Кабмина обойдется в миллион гривен

Новогодний корпоратив "Слуг народа", Офиса президента и Кабмина обойдется в миллион гривен

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Корпоратив, Новогодний корпоратив, Партия

Фракция "Слуги народа" проведет новогодний корпоратив за деньги спонсоров, который обойдется им порядка миллиона гривен. Об этом заявил глава фракции Александр Корниенко в интервью Pavlovskynews.

Как сообщается, проходить вечеринка будет в одном из самых дорогих киевских ночных клубах - CHI. Отмечается, что кроме депутатов на вечеринку прибудет Офис президента и Кабмин. Поэтому в то, что корпоратив вложиться в миллион верится с трудом. Более реальная цифра, по мнению журналиста Андрея Павловского, составляет 2-3 миллиона гривен. 

По словам Корниенко, финансировать вечеринку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году фракция БПП отгуляла новогодний корпоратив в центре Киева.

Также Порошенко не продал "Roshen": журналисты побывали на закрытом корпоративе компании за $300 тысяч.

Больше новостей о: Корпоратив Новогодний корпоратив Партия "Слуга народа"

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