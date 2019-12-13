"Нефтегаз" увеличил цену на газ для населения: сколько будут платить украинцы

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" увеличила на январь 2020 года цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 28,6%, или на 1 223 гривен/тыс. куб. м до 5 500 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

"В январе 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нефтегаз" поставляет газ в рамках ПСО, составит 5 500 гривен/тыс. куб. м. Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", - говорится в нем.

Отмечается, что эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую "Нефтегаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.

"Наша задача - информировать потребителей о рисках и дать право выбора, поскольку ежемесячная стоимость газа в течение первого квартала 2020 года может быть и выше гарантированной цены и ниже. В январе они выстроились на одном уровне, но какая ситуация будет в феврале - трудно предсказать. Мы предлагаем людям застраховаться от риска резкого роста цены, воспользовавшись гарантированной ценой. Она позволяет сделать расходы на газ до конца отопительного сезона более предсказуемыми", - отметил руководитель интегрированного газового бизнеса "Нефтегаза" Андрей Фаворов.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" снизила на декабрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 12,69%, или на 622 гривен/тыс. куб. м до 4 277 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

В июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения.

Кабмин установил, что цена газа в рамках спецобязательств по поставке газа населению и предприятиям ТКЭ (ПСО) приравнивается к минимальному значению из четырех (без НДС): средней цены стоимости импортного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, по результатам месяца, который предшествует месяцу продажи/поставки, которая публикуется Минэкономики; средневзвешенной цене месячного ресурса газа для месяца продажи/поставки по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого месяца, а также к средней арифметической цене продажи/поставки газа "Нефтегазом" для промпотребителей при условии предоплаты к периоду поставки газа, которая действовала в месяце, предшествующем месяцу продажи/поставки и к цене по ранее утвержденной формуле постановлением правительства от 19 октября 2018 года №867.