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13 декабря 2019, пятница, 11:55 1543
Судебная власть 2019-12-13T13:15:03+02:00
Українські Новини
Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко лично подорвала автомобиль, - текст подозрения

Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко лично подорвала автомобиль, - текст подозрения

Елизавета Драбкина
Убийство Шеремета, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко Фото: Украинская правда
Юлия Кузьменко Фото: Украинская правда

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, которую Генеральная прокуратура просит арестовать без права внесения залога, лично подорвала автомобиль, в котором находился журналист.

Об этом говорится в тексте подозрение, которое обнародовал адвокат Кузьменко Влад Довбош, передают Українськi Новини.

Отмечается, что примерно в 02:34 20 июля 2016 года подозреваемые Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко прибыли на улицу Ивана Франко, где находился дом Шеремета, взяв с собой самодельное взрывное устройство.

Далее женщина лично прикрепила устройство под днище автомобиля Subaru, принадлежащего одному из основателей издания "Украинская правда" Елене Притуле, со стороны водителя.

После этого подозреваемые покинули место преступления.

Примерно в 7:00 Кузьменко вернулась на ул. Франко с рюкзаком, в котором находился спортивный костюм.

Далее она переоделась в упомянутый костюм и подошла к дому журналиста с целью ведения наблюдения за его автомобилем.

В 7:42 женщина, увидев как Шеремет выходит из дома и садится в салон автомобиля, продолжила наблюдение.

В это время журналист начал движение в направлении к перекрестку по ул. Богдана Хмельницкого.

Дождавшись пока автомобиль отъедет от нее на безопасное расстояние, она дистанционно привела в действие взрывное устройство.

После взрыва автомобиля Кузьменко переоделась в предыдущую одежду и покинула место преступления.

Как сообщали Українськi Новини, 12 декабря Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.

Полиция сообщила о 5 непосредственных подозреваемых в убийстве журналиста - волонтерке Юлии Кузьменко, музыканте и военном Андрее Антоненко, супругах-волонтерах Владиславе и Инне Грищенко и военной Яне Дугарь.

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