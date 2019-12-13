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13 декабря 2019, пятница, 17:31 155
Экономика 2019-12-13T18:45:02+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей на 6% на январь 2020

"Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей на 6% на январь 2020

Анна Рудык
Нефтегаз, цены на газ, Промпотребители
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

В то время, как "Нефтегаз" увеличил цену на газ для населения на 28,6%, он снизил на январь 2020 года цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 6-6,1% до 6 600 - 7 286,4 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 6 600 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 7 286,4 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 7 286,4 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" установил гарантированную цену на газ для населения.

Ранее "Нефтегаз" заявил о возможном увеличении цены на природный газ в 2 раза в начале 2020 года в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

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