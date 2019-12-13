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13 декабря 2019, пятница, 15:18 219 Дополнено
Судебная власть 2019-12-13T15:30:02+02:00
Українські Новини
Суд по делу Шеремета: что светит каждому из подозреваемых в убийстве журналиста

Суд по делу Шеремета: что светит каждому из подозреваемых в убийстве журналиста

Таня Войтюк
Убийство Шеремета, Павел Шеремет, Суд, Шеремет
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал

Сегодня, 13 декабря, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко и музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко изберут меры пресечения. 

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на прямую трансляцию судебного процесса.

 

14:51 Печерский райсуд удовлетворил требование прокуратуры и отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.

Далее меру пресечения будут избирать предполагаемому организатору убийства Шеремета Андрею Антоненко.

14:00 Печерский районны суд Киева удалился в совещательную комнату для вынесения решение о мере пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

13:46 Pащита Яны Дугарь настояла на том, чтобы для нее избрать меру в виде круглосуточного домашнего ареста.

1:40 Заседание Печерского районного суда, который рассматривает причастность фигурантов дела началось. Сторона обвинения сразу попросила перевести заседание в закрытый режим, однако суд отказался.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения. Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

Напомним, во версии следствия, существует несколько возможных версий причины убийства журналиста Шеремета, но правоохранитеьные органы остановились на дестабилизации социально-политической ситуации в стране.

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