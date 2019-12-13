Богдан остался без зарплаты в ноябре

Руководителю Офиса Президента Андрею Богдану, работавшему бесплатно у Владимира Зеленского первые три месяца, за ноябрь было начислено 46 тыс. гривен заработной платы, однако она не была ему выплачена.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И. в ноябре 2019 года начислено заработную плату в сумме 46 022 гривны... После удержания обязательных налогов и сборов в сумме 8 974 гривны заработную плату депонировано", - сказано в нем.

Депонированная зарплата - это денежные средства, полученные предприятиями для оплаты труда сотрудника, но не выплаченные в установленный срок (в течение 3 рабочих дней).

Причины невыплаты Богдану зарплаты в ответе не указаны.

В то же время Президент Владимир Зеленский и заместители Богдана получили ноябрьскую зарплату.

Главе государства была начислена зарплата исключительно в размере должностного оклада - 28 тыс. гривен.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено", - говорится в ответе.

При этом из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов.

Таким образом выплаченная Зеленскому зарплата за ноябрь составила 22 540 гривен.

У одного из заместителей руководителя Офиса, Игоря Жовквы, заработанная в ноябре сумма незначительно выше, чем у Богдана - 46 451 гривна, а у остальных - ниже.

Меньше всех заработал первый заместитель руководителя Офиса Сергей Трофимов - 19 592 гривны, и после выплаты налогов и сборов получил 15 772 гривны.

Остальным заместителям Богдана было начислено от 35,2 до 38 тыс. гривен зарплаты за ноябрь.

В частности, зарплата Юрия Костюка составила 35 150 гривен, Юлии Ковалив - 35 924 гривны, Кирилла Тимошенко - 36 128 гривен, Андрея Смирнова - 37 274 гривны, Анны Коваленко - 38 024 гривны.

Налоги и сборы из этих сумм составили от 6,9 тыс. до 7,4 тыс. гривен.

В свою очередь руководство Государственного управления делами заработало в ноябре больше Зеленского и его Офиса.

ГУД подчиняется Зеленскому и обеспечивает деятельность Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров и других госорганов.

Руководителю Госуправления делами Сергею Борзову было начислено 87 800 гривен, а его заместителю Сергею Прилипко - 86 550 гривен зарплаты за ноябрь.

Из начисленных им сумм выплачено 17,1 тыс. и 16,9 тыс. гривен налогов и сборов соответственно.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан собирает у Зеленского Раду и Кабмин еженедельно обсудить главные политические события.

Ранее Зеленский рассказал, что Богдан шепчет ему на ухо.