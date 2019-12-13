Самый впечатляющий звездопад в году достигнет пика этой ночью: когда явление будет видно в Украине

Метеорный поток Геминиды — один из самых мощных звездопадов в году достигнет своего пика в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщает Гисметео со ссылкой на AccuWeather.Геминиды уникальны тем, что производят большое количество метеоров. Согласно прогнозам Американского метеорного общества (AMS), ливень Геминидов в 2019 году может принести до 150 метеоров в час, но наблюдениям может помешать достаточно яркая Луна. Геминиды известны не только своим впечатляющим количеством, но и яркими разноцветными метеорами. Наблюдать за "звездопадом" лучше всего после полуночи и вдали от городских огней и других источников света. В 2011 году метеорный поток Геминид дал всплеск до 200 метеоров в час. © AccuWeather Метеорный поток Персеиды в 2019 году: В 2017 году звездопад Ориониды выглядел так: Раньше Українські Новини писали, когда и какие метеорные потоки можно увидеть этой осенью.