Самый впечатляющий звездопад в году достигнет пика этой ночью: когда явление будет видно в Украине

Метеорный поток Геминиды — один из самых мощных звездопадов в году достигнет своего пика в ночь с 13 на 14 декабря.

Об этом сообщает Гисметео со ссылкой на AccuWeather.



Геминиды уникальны тем, что производят большое количество метеоров.

Согласно прогнозам Американского метеорного общества (AMS), ливень Геминидов в 2019 году может принести до 150 метеоров в час, но наблюдениям может помешать достаточно яркая Луна.

Геминиды известны не только своим впечатляющим количеством, но и яркими разноцветными метеорами. Наблюдать за "звездопадом" лучше всего после полуночи и вдали от городских огней и других источников света.

В 2011 году метеорный поток Геминид дал всплеск до 200 метеоров в час.

© AccuWeather

Метеорный поток Персеиды в 2019 году:

В 2017 году звездопад Ориониды выглядел так:



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