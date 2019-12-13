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13 декабря 2019, пятница, 12:22 809
Общество 2019-12-13T13:15:02+02:00
Українські Новини
Детский хирург из "Охматдета" хотела обстрелять Киев из гранатомета

Детский хирург из "Охматдета" хотела обстрелять Киев из гранатомета

Таня Войтюк
Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Шеремет, Охматдет

Хирург детской больницы "Охматдет" и фигурант в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, как и Надежда Савченко в свое время, предложившая обстрелять Раду с баржи и сбежать на скутерах в Гидропарк, не единожды в телефонных разговорах с близкими обсуждала разные сценарии дестабилизации социальной-политической ситуации в Украине.

Об этом на брифинге 12 декабря заявил заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль.

"Она не единожды в разговорах с близкими высказывала радикальные взгляды и обсуждала разные сценарии, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в Украине. В частности – привлечение военных и обстрел столицы из артиллерии. Подчеркиваю: столицы – это Киева", – заявил Коваль. 

Полицейский продемонстрировал часть аудиозаписи разговора якобы между Кузьменко и гражданином У. По словам собеседника Кузьменко, один из его знакомых комбригов на Донбассе готов "ехать на Киев", если поступит такой приказ. 


"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это случилось, мне этого Киева не жалко вообще", – сказала Кузьменко.

В ответ ее собеседник предположил, что для того, чтобы "привести Киев в норму, надо четыре-пять кассет "Градов" выпустить". 

"Ой, Киев такой ссыкливый, что полкассеты хватит", – ответила женщина. 

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция Украины в четверг, 12 декабря, задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и предъявила обвинения сразу нескольким волонтерам и ветеранам АТО, в числе которых были: военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский медик Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрея Антоненко.

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