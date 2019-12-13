Детский хирург из "Охматдета" хотела обстрелять Киев из гранатомета

Хирург детской больницы "Охматдет" и фигурант в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, как и Надежда Савченко в свое время, предложившая обстрелять Раду с баржи и сбежать на скутерах в Гидропарк, не единожды в телефонных разговорах с близкими обсуждала разные сценарии дестабилизации социальной-политической ситуации в Украине.

Об этом на брифинге 12 декабря заявил заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль.

"Она не единожды в разговорах с близкими высказывала радикальные взгляды и обсуждала разные сценарии, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в Украине. В частности – привлечение военных и обстрел столицы из артиллерии. Подчеркиваю: столицы – это Киева", – заявил Коваль.

Полицейский продемонстрировал часть аудиозаписи разговора якобы между Кузьменко и гражданином У. По словам собеседника Кузьменко, один из его знакомых комбригов на Донбассе готов "ехать на Киев", если поступит такой приказ.



"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это случилось, мне этого Киева не жалко вообще", – сказала Кузьменко.



В ответ ее собеседник предположил, что для того, чтобы "привести Киев в норму, надо четыре-пять кассет "Градов" выпустить".



"Ой, Киев такой ссыкливый, что полкассеты хватит", – ответила женщина.

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция Украины в четверг, 12 декабря, задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и предъявила обвинения сразу нескольким волонтерам и ветеранам АТО, в числе которых были: военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский медик Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрея Антоненко.