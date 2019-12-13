Фигуранты в деле об убийстве Шеремета: суд вынес решение по Дугарь

Одну из подозреваемых в деле об умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь суд отправил под домашний арест.

Соответствующее решение объявил председательствующий судья, передают Українські Новини.

Суд провел в совещательной комнате около 1 часа.

Дугарь должна прибывать к следователю, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Защита заявила, что будет подавать апелляционную жалобу.

Дугарь подозревается по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих лиц способом, и по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Подтверждением соучастия Дугарь в убийстве Шеремета прокурор называет видеозаписи со дня убийства Шеремета - 20 июля 2016 года, а также видеозапись от 11 июля текущего года.

Прокурор на заседании отметил, что правоохранители провели экспертизу - сопоставили данные видео и пришли к выводу, что на них одна и та же женщина.

При этом адвокат подозреваемой Николай Ореховский заявил, что его подзащитной 11 июля не было в Украине.

Ореховский сообщил, что в период с 16 июня по 13 июля Дугарь была за границей - в Румынии и Италии.

Также он заявляет о присутствии соответствующих билетов на авиаперелет и отметок в паспорте.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура просила суд отправить под круглосуточный домашний арест Дугарь.

Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.