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13 декабря 2019, пятница, 07:00 30 Мнение
Общество 2019-12-13T07:00:02+02:00
Українські Новини
Полиция задержала АТОшников за убийство Шеремета, Зеленский поставил антипорохоботский каток под своим Офисом

Полиция задержала АТОшников за убийство Шеремета, Зеленский поставил антипорохоботский каток под своим Офисом

Денис Иванеско
Новости дня, Убийство Павла Шеремета

Полиция поймала группу АТОшников, которые убили журналиста Шеремета. В группе 5 человек, в том числе семейная пара, которые вместе воевали в АТО. Один из группы не выдержал тяжести содеянного и застрелился. Посмотрите видео этого брифинга. Один из обвиняемых в убийстве – музыкант и военный Антоненко является автором гимна спецназа.

 
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса. Таким образом Зеленский выполнил обещание, данное лидерам "нормандской" четверки в Париже. Дальше должно произойти разведение в трех точках и расширение миссии ОБСЕ в зоне конфликта.
 
После того как русский канал ТНТ снял с эфира сериал Слуга народа с Зеленским в главной роли, он нашел другой способ как попасть в русский телевизор – дал большое интервью телеканалу Россия-1. "Главное, что мы все начали общаться", – сказал президент, в показанном на русском ТВ анонсе.
 
Сегодня в Киев прибыла впервые за долгое время съемочная группа военного телеканала "Звезда". Хоть они приехали по приглашению президента, СБУ тут же рассказала, что может их выгнать в любой момент.
 
К украинским СМИ наши власти относятся гораздо строже. Сегодня стали известны подробности нового законопроекта, который готовит Бородянский. Депутатам из профильного комитета наконец-то дали черновик закона в руки. Копия оказалась в нашей редакции. И вот что в нем "впечатляет". Согласно закону, Нацрада будет решать, что является дезинформацией, а что нет. А именно за дезинформацию Бородянский хочет сажать журналистов. По сути, регулятор получит право бросать журналистов за решетку.
 Для того чтобы им было легче заниматься такой грязной работой, в законе предлагается поднять им зарплату в 5 раз – до 157 тыс. гривен в месяц. Обычно сдержанные дипломаты ООН выдали критические комментарии законопроекту Бородянского. Он противоречит обязательству Украины уважать свободу слова.
 
Министр Бородянский отказался проводить аудит госфонда Марины Порошенко, которая потратила 700 млн гривен в этому году, и столько же потратит в следующем. Говорит, что время еще не пришло.
 
На Банковой под офисом Зеленского установят каток. С одной стороны, чтобы люди бесплатно катались, с другой стороны, чтобы порохоботы не поставили палатку. Один бывший президент тоже думал, что самый умный и хотел поставить елку на Майдане. Все помнят, что произошло дальше.

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