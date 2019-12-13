Полиция задержала АТОшников за убийство Шеремета, Зеленский поставил антипорохоботский каток под своим Офисом

Полиция поймала группу АТОшников, которые убили журналиста Шеремета. В группе 5 человек, в том числе семейная пара, которые вместе воевали в АТО. Один из группы не выдержал тяжести содеянного и застрелился. Посмотрите видео этого брифинга. Один из обвиняемых в убийстве – музыкант и военный Антоненко является автором гимна спецназа.



Рада продлила закон об особом статусе Донбасса. Таким образом Зеленский выполнил обещание, данное лидерам "нормандской" четверки в Париже. Дальше должно произойти разведение в трех точках и расширение миссии ОБСЕ в зоне конфликта.



После того как русский канал ТНТ снял с эфира сериал Слуга народа с Зеленским в главной роли, он нашел другой способ как попасть в русский телевизор – дал большое интервью телеканалу Россия-1. "Главное, что мы все начали общаться", – сказал президент, в показанном на русском ТВ анонсе.



Сегодня в Киев прибыла впервые за долгое время съемочная группа военного телеканала "Звезда". Хоть они приехали по приглашению президента, СБУ тут же рассказала, что может их выгнать в любой момент.



К украинским СМИ наши власти относятся гораздо строже. Сегодня стали известны подробности нового законопроекта, который готовит Бородянский. Депутатам из профильного комитета наконец-то дали черновик закона в руки. Копия оказалась в нашей редакции. И вот что в нем "впечатляет". Согласно закону, Нацрада будет решать, что является дезинформацией, а что нет. А именно за дезинформацию Бородянский хочет сажать журналистов. По сути, регулятор получит право бросать журналистов за решетку.

Для того чтобы им было легче заниматься такой грязной работой, в законе предлагается поднять им зарплату в 5 раз – до 157 тыс. гривен в месяц. Обычно сдержанные дипломаты ООН выдали критические комментарии законопроекту Бородянского. Он противоречит обязательству Украины уважать свободу слова.



Министр Бородянский отказался проводить аудит госфонда Марины Порошенко, которая потратила 700 млн гривен в этому году, и столько же потратит в следующем. Говорит, что время еще не пришло.



На Банковой под офисом Зеленского установят каток. С одной стороны, чтобы люди бесплатно катались, с другой стороны, чтобы порохоботы не поставили палатку. Один бывший президент тоже думал, что самый умный и хотел поставить елку на Майдане. Все помнят, что произошло дальше.

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