Закон о дезинформации: в ООН предостерегают власти Украины от ограничений свободы слова

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека предостерегает власти от ограничений свободы слова в связи с законом о дезинформации.

Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передают Українськi Новини.

"Я бы также хотела подчеркнуть важность обеспечения и защиты среды, в которой разные и противоречивые мнения могут быть свободно высказаны. Мы особенно обеспокоены тем, как будет разрабатываться закон о дезинформации по требованию указа Президента от 8 ноября 2019 года. Так как этот закон может противоречить обязательствам украинцев, что касается свободы выражения мнения и информации", - сказала она.

Богнер также отметила, что ООН предостерегает власти от наложения ограничений на свободу выражения взглядов и СМИ.

Как сообщали Українські Новини, Нацрада будет решать что является дезинформацией, за которую Бородянский хочет сажать журналистов в тюрьму.

Ранее министр Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".