подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Нацрада будет решать что является дезинформацией, за которую Бородянский хочет сажать журналистов в тюрьму
12 декабря 2019, четверг, 16:00 16
СМИ 2019-12-12T16:10:12+02:00
Українські Новини
Нацрада будет решать что является дезинформацией, за которую Бородянский хочет сажать журналистов в тюрьму

Нацрада будет решать что является дезинформацией, за которую Бородянский хочет сажать журналистов в тюрьму

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дезинформация, Нацсовет по телевидению, Закон о медиа

Рабочая группа при Комитете Верховной рады по вопросам гуманитарий и информационной политике инициирует закрепление дезинформации в перечне связанных с агрессией России запретов на распространение информации и предоставление Нацсовету по телевидению и радиовещанию права определять критерии понимания того, является ли распространенная в медиа информация дезинформацией.

Об этом говорится в подготовленном рабочей группой черновике законопроекта «О медиа», который был роздан депутатам и имеется в распоряжении Українських Новин.

Дезинформация находится в перечне пунктов информации, которая запрещается к размещению в связи со агрессией России наряду с популяризацией или пропагандой органов власти и должностных лиц страны- агрессора, недостоверными материалами относительно агрессии и фильмами один из участников которого находится в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности.

При этом дезинформация определяется так – «неправдивая или такая, которая вводит в заблуждение информация, которая распространялась умышленно или систематически с целью приобретения экономической или другой выгоды или причинила вред публичным интересам, в частности общественному порядку, национальной безопасности, территориальной целостности, защите окружающей среды, охрана публичного здоровья».

Дезинформацией не является сатира или пародия, четко идентифицированная новость или комментарий от представителя политической партии, ошибка журналиста, диффамация.

При этом критерии по определению, информации, которая подпадает под эти запреты должен определять Нацсовет по телевидению совместно с органом совместного регулирования (специальный орган из представителей медиа).

Отдельно в законопроекте прописывается, что освещение деятельности органов власти России и их должностных лиц разрешается исключительно в сообщениях о новостях дня или текущих событиях, которые имеют характер обычной пресс-информации, в материалах о противоправных, действиях российских властей, а также в научных, образовательных и культурных материалах.

В законопроекте не уточняется что такое «обычная пресс-информация».

Ранее министр Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Журналисты и представители медиа-сообщества раскритиковали данные проекты

Больше новостей о: Дезинформация Нацсовет по телевидению Закон о медиа

Архив
Новости
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
Хмельницкий покупает ТРЦ Ocean Plaza в Киеве 16:48
В Харькове обезьяна остановила работу супермаркета, а Днипро "заминировали" 16:45 Новости из регионов
Закон о дезинформации: в ООН предостерегают власти Украины от ограничений свободы слова 16:34
После страшного пожара в Одессе 8 человек лечатся в больницах 16:26
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok