Нацрада будет решать что является дезинформацией, за которую Бородянский хочет сажать журналистов в тюрьму

Рабочая группа при Комитете Верховной рады по вопросам гуманитарий и информационной политике инициирует закрепление дезинформации в перечне связанных с агрессией России запретов на распространение информации и предоставление Нацсовету по телевидению и радиовещанию права определять критерии понимания того, является ли распространенная в медиа информация дезинформацией.

Об этом говорится в подготовленном рабочей группой черновике законопроекта «О медиа», который был роздан депутатам и имеется в распоряжении Українських Новин.

Дезинформация находится в перечне пунктов информации, которая запрещается к размещению в связи со агрессией России наряду с популяризацией или пропагандой органов власти и должностных лиц страны- агрессора, недостоверными материалами относительно агрессии и фильмами один из участников которого находится в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности.

При этом дезинформация определяется так – «неправдивая или такая, которая вводит в заблуждение информация, которая распространялась умышленно или систематически с целью приобретения экономической или другой выгоды или причинила вред публичным интересам, в частности общественному порядку, национальной безопасности, территориальной целостности, защите окружающей среды, охрана публичного здоровья».

Дезинформацией не является сатира или пародия, четко идентифицированная новость или комментарий от представителя политической партии, ошибка журналиста, диффамация.

При этом критерии по определению, информации, которая подпадает под эти запреты должен определять Нацсовет по телевидению совместно с органом совместного регулирования (специальный орган из представителей медиа).

Отдельно в законопроекте прописывается, что освещение деятельности органов власти России и их должностных лиц разрешается исключительно в сообщениях о новостях дня или текущих событиях, которые имеют характер обычной пресс-информации, в материалах о противоправных, действиях российских властей, а также в научных, образовательных и культурных материалах.

В законопроекте не уточняется что такое «обычная пресс-информация».

Ранее министр Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Журналисты и представители медиа-сообщества раскритиковали данные проекты.