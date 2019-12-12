подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 декабря 2019, четверг, 16:05 619
Силовые структуры 2019-12-12T16:25:15+02:00
Українські Новини
Подозрение в убийстве Шеремета вручили музыканту и военному Антоненко

Подозрение в убийстве Шеремета вручили музыканту и военному Антоненко

Анна Рудык
Владимир Арьев, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Андрей Антоненко
Андрей Антоненко. Фото: mеdbat.org.uа
Андрей Антоненко. Фото: mеdbat.org.uа

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявляет о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Об этом Арьев написал в Facebook, передают Українськi Новини.

"Автору гимна Сил специальных операций, известному музыканту и военному шьют это дело. Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений", - написал Арьев.

О подозрении по делу Шеремета написал в Facebook и сам Антоненко.

Riffmaster - украинская рок-группа, авторский проект Андрея Антоненко, основанный в 2003 году.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Аваков заявил, что это итог сложной и тщательной работы специалистов и шаг к раскрытию дела.

Ранее Зеленский после доклада Князева о деле Шеремета был уверен в установлении виновных.

Больше новостей о: Владимир Арьев Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Андрей Антоненко

Архив
Новости
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
Хмельницкий покупает ТРЦ Ocean Plaza в Киеве 16:48
В Харькове обезьяна остановила работу супермаркета, а Днипро "заминировали" 16:45 Новости из регионов
Закон о дезинформации: в ООН предостерегают власти Украины от ограничений свободы слова 16:34
После страшного пожара в Одессе 8 человек лечатся в больницах 16:26
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok