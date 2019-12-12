Подозрение в убийстве Шеремета вручили музыканту и военному Антоненко

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявляет о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Об этом Арьев написал в Facebook, передают Українськi Новини.

"Автору гимна Сил специальных операций, известному музыканту и военному шьют это дело. Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений", - написал Арьев.

О подозрении по делу Шеремета написал в Facebook и сам Антоненко.

Riffmaster - украинская рок-группа, авторский проект Андрея Антоненко, основанный в 2003 году.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Аваков заявил, что это итог сложной и тщательной работы специалистов и шаг к раскрытию дела.

Ранее Зеленский после доклада Князева о деле Шеремета был уверен в установлении виновных.