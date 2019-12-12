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12 декабря 2019, четверг, 06:19 96 Документ
Кабмин 2019-12-12T07:15:15+02:00
Українські Новини
Время проводить аудит, как Марина Порошенко потратила 700 млн гривен из бюждета, еще не пришло, – Минкультуры

Время проводить аудит, как Марина Порошенко потратила 700 млн гривен из бюждета, еще не пришло, – Минкультуры Бородянского

Яков Сташинский
Министерство культуры Украины, Владимир Бородянский, Украинский культурный фонд, УКФ, Марина Порошенко
Марина Порошенко и Владимир Бородянский. Фото: zn.ua
Марина Порошенко и Владимир Бородянский. Фото: zn.ua

Министерство культуры Украины, входящее в структуру возглавляемого Владимиром Бородянским Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, не проводило и не планирует проводить в ближайшее время аудит работы и распределения бюджетных средств Украинским культурным фондом (УКФ).

Об этом говорится в ответе Минкультуры на информационный запрос Українських Новин.

В ответе поясняется, что по закону аудит УКФ должен проводиться 1 раз в 3 года, а аудиторскую компанию для проведения проверки выбирает сам Наблюдательный совет УКФ.

"Учитывая то, что Украинский культурный фонд создан в 2017 году, время аудита не пришло", - говорится в ответе.

Также в министерстве уточнили, что по решению Наблюдательного совета УКФ или министерства аудит может проводиться и раньше, чем через 3 года, не чаще раза в год. "По состоянию на декабрь текущего года такие решения не принимались", - уточнили в ответе.

Как сообщалось ранее, в самый разгар президентских выборов - 9 января 2019 года - министр культуры Евгений Нищук по представлению Наблюдательного совета Фонда назначил председателем Украинского культурного фонда жену Президента Петра Порошенко Марину. На нужды и программы фонда из бюджета было выделено 700 млн гривен.

После неудачных для Петра Порошенко выборов ряд СМИ предположили, что и его жену "отсоединят" от бюджетных потоков, и состоится это на одном из ближайших заседаний Наблюдательного совета УКФ.

Позднее новый министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский публично похвалил Марину Порошенко за работу в "Украинском культурном фонде".

Вопрос об отставке назначенной во время президентских выборов главой Украинского культурного фонда, который ежегодно распределяет из госбюджета 700 млн гривен, жены бывшего Президента Марины Порошенко не выносился на рассмотрение Наблюдательного совета УКФ.

Украинскому культурному фонду на 2020 год было предусмотрено сохранение бюджетного финансирования на уровне 700 млн гривен.

А сама Марина Порошенко заявила, что намерена пребывать на посту всю каденцию – до января 2023 года. А также высказала мнение, что выделенные фонду 700 млн гривен - очень маленькая сумма.

Источник : Українські новини
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