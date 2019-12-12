Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета

Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.

"Только что Национальная полиция задержала и по согласию ГПУ объявляет обоснованное подозрение фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", - написал он.

Аваков добавил, что это итог сложной и тщательной работы специалистов и шаг к раскрытию дела.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с "Украинской правдой" и "Радио Вести".

Также Зеленский после доклада Князева о деле Шеремета был уверен в установлении виновных.

Ранее Князев заявлял, что полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства Шеремета.