Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года включительно.

За принятие законопроекта №2569 за основу и в целом проголосовали 320 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Один из авторов документа, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что руководство фракции предлагает продлить действие закона на 1 год.

"Докладываю: суть нашего законопроекта: в первой статье действующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020", - написал депутат.

Данный законопроект принимался в связи с окончанием срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 31 декабря 2019 года.

Депутаты отмечают, что документ позволяет реализовывать условия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе на основе принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский ранее был намерен инициировать продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого 16 сентября 2014 года.

Тем временем, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины.