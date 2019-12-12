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12 декабря 2019, четверг, 11:35 98
Верховная Рада и партии 2019-12-12T11:43:49+02:00
Українські Новини
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Ярина Вацяк
Рада, война на Донбассе, Слуга народа, Давид Арахамия, Особый статус Донбасса
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года включительно.

За принятие законопроекта №2569 за основу и в целом проголосовали 320 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Один из авторов документа, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что руководство фракции предлагает продлить действие закона на 1 год.

"Докладываю: суть нашего законопроекта: в первой статье действующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020", - написал депутат.

Данный законопроект принимался в связи с окончанием срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 31 декабря 2019 года.

Депутаты отмечают, что документ позволяет реализовывать условия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе на основе принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций.

Как сообщали Українськi Новини,  Владимир Зеленский ранее был намерен инициировать продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого 16 сентября 2014 года.

Тем временем, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины.

Больше новостей о: Рада война на Донбассе Слуга народа Давид Арахамия Особый статус Донбасса

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