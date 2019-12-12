Первых российских пропагандистов пустили в Киев после приглашения Зеленского

После того, президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских пропагандиста Соловьева и всех желающих посетить Киев, в столицу приехали первые представители российского пропагандистского телеканала "Звезда".

Съемочная группа уже записала и обнародовала видео с центра Киева.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази.

На сайте телеканала отмечается, что раньше, чтобы попасть в Киев, журналисты придумывали причины - говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.

"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?" - передает из Киева корреспондент "Звезды".

Как сообщали Українські Новини, пропагандист Соловьев, которого Зеленский приглашал на Донбасс, пожаловался, что ему запрещен туда въезд.

Ранее Кремлевский пропагандист опозорился с фейковым фото Путина на G20. Также российский пропагандист Дмитрий Киселев вернулся из оккупированного Крыма с разбитым лицом.