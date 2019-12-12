Нацполиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета

Национальная полиция подозревает 5 человек убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, передают Українськi Новини.

Полиция сообщила о 5 непосредственных подозреваемых в убийстве журналиста - волонтерке Юлии Кузьменко, музыканте и военном Андрее Антоненко, супругах Владиславе и Инне Грищенко и Яне Дугарь.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве проходит ряд обысков по делу об убийстве Шеремета.

Во время бриффинга Депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявил о вручении подозрения в убийстве Шеремета, музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Также правоохранители допросили более 3,7 тыс. человек в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Ранее Национальная полиция проверяла связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне.

В июле в Киеве прошла акция к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета "Кто убил Павла? Три года без ответа".