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12 декабря 2019, четверг, 17:53 398
Судебная власть 2019-12-12T18:09:22+02:00
Українські Новини
Нацполиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета

Нацполиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета

Елизавета Кесельман
Шеремет, Павел Шеремет, Убийство Шеремета
Шеремета. Фото: propozitsiya.com
Шеремета. Фото: propozitsiya.com

Национальная полиция подозревает 5 человек убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, передают Українськi Новини.

Полиция сообщила о 5 непосредственных подозреваемых в убийстве журналиста - волонтерке Юлии Кузьменко, музыканте и военном Андрее Антоненко, супругах Владиславе и Инне Грищенко и Яне Дугарь.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве проходит ряд обысков по делу об убийстве Шеремета.

Во время бриффинга Депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявил о вручении подозрения в убийстве Шеремета, музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Также правоохранители допросили более 3,7 тыс. человек в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Ранее Национальная полиция проверяла связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне.

В июле в Киеве прошла акция к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета "Кто убил Павла? Три года без ответа".

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